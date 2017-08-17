ЦБ обратился в ФАС с просьбой проверить «Альфа-Капитал»

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«Сегодня пришло обращение Банка России с просьбой провести проверку ООО «УК «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции», — отметила Беляева.

В среду ФАС объявила, что уже направила запрос информации в «Альфа-Капитал» в связи с действиями по распространению писем о текущем состоянии ряда банков. Срок представления информации по запросу установлен до 21 августа. По результатам получения и анализа информации ведомство намерено в рамках своей компетенции сделать выводы относительно действий «Альфа-Капитала», «то есть о наличии или об отсутствии в них признаков нарушения антимонопольного законодательства», сообщала ФАС.

Накануне стало известно, что «Альфа-Капитал» направила своим клиентам письмо, в котором предупредила о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15 по стране: ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ).

«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — “ФК Открытие”, “Бина”, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие», говорилось в письме УК.

Позже УК и ее материнская структура — Альфа-банк — заявили, что изложенная в письме информация является частным мнением менеджера управляющей компании.