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16:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Четыре центнера домашнего молока уничтожили в Ростовской области

В Ростовской области пресекли перевозку крупной партии потенциально опасного молока.

На выезде из хутора Усьман сотрудники областного управления ветеринарии остановили автомобиль «Газель», в котором перевозились 396 литров сырого коровьего молока без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Со слов владельца машины, молоко он приобрел в личных подсобных хозяйствах хутора Елкин и станицы Багаевской Багаевского района. Оно предназначалось для дальнейшей переработки в Аксайском районе области.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Владельцу пришлось собственноручно утилизировать свою продукцию.

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