Четыре центнера домашнего молока уничтожили в Ростовской области
В Ростовской области пресекли перевозку крупной партии потенциально опасного молока.
В Ростовской области пресекли перевозку крупной партии потенциально опасного молока.
На выезде из хутора Усьман сотрудники областного управления ветеринарии остановили автомобиль «Газель», в котором перевозились 396 литров сырого коровьего молока без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает
Со слов владельца машины, молоко он приобрел в личных подсобных хозяйствах хутора Елкин и станицы Багаевской Багаевского района. Оно предназначалось для дальнейшей переработки в Аксайском районе области.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Владельцу пришлось собственноручно утилизировать свою продукцию.