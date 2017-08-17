Севастополь на случай дефицита электроэнергии зимой получит две МГТС
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости (Крым). Севастополь дополнительно получит две мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) на случай дефицита электроэнергии во время холодов.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости (Крым). Севастополь дополнительно получит две мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) на случай дефицита электроэнергии во время холодов.
Об этом во время заседания правительства города в четверг заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
«В этом году до первого ноября будет запущено еще две МГТС. Их сейчас перебрасывают из других регионов», — сказал он, ответив, что Севастополь уже располагает четырьмя МГТС мощностью по 22 МВт, которые были развернуты в городе во время энергоблокады.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Севастополь до 15 октября этого года поставят 16 генераторов мощностью по 1 МВт каждый для устранения дефицита электроэнергии при морозах.
В настоящее время теплоснабжающие предприятия Севастополя готовы к