Севастополь на случай дефицита электроэнергии зимой получит две МГТС

Источник: РИА "Новости"

Об этом во время заседания правительства города в четверг заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

«В этом году до первого ноября будет запущено еще две МГТС. Их сейчас перебрасывают из других регионов», — сказал он, ответив, что Севастополь уже располагает четырьмя МГТС мощностью по 22 МВт, которые были развернуты в городе во время энергоблокады.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Севастополь до 15 октября этого года поставят 16 генераторов мощностью по 1 МВт каждый для устранения дефицита электроэнергии при морозах.