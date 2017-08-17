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16:31 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь на случай дефицита электроэнергии зимой получит две МГТС

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости (Крым). Севастополь дополнительно получит две мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) на случай дефицита электроэнергии во время холодов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом во время заседания правительства города в четверг заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

«В этом году до первого ноября будет запущено еще две МГТС. Их сейчас перебрасывают из других регионов», — сказал он, ответив, что Севастополь уже располагает четырьмя МГТС мощностью по 22 МВт, которые были развернуты в городе во время энергоблокады.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Севастополь до 15 октября этого года поставят 16 генераторов мощностью по 1 МВт каждый для устранения дефицита электроэнергии при морозах.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия Севастополя готовы к осенне-зимнему периоду на 84%, запас угля будет полностью обеспечен до 1 сентября. По состоянию на сегодняшний день к зиме готов 951 дом или 29% от общего количества жилого фонда (3,7 тыс домов). Объекты здравоохранения готовы на 42% — 39 из 93 учреждений. Объекты образования (164 учреждения) — на 30%.

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