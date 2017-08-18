Самый большой в России налог на жилье заплатит владелец подмосковного особняка

«Наибольшая сумма по НИФЛ (для жилой недвижимости. — RNS) исчислена в отношении квартиры, расположенной на Тверском бульваре в размере 300 170 рублей; жилого дома, расположенного в Одинцовском районе в размере 682 660 рублей», — сказали в ФНС.

Новый порядок расчета налога на недвижимость для физических лиц введен с 1 января 2015 года. Согласно новым правилам сумма налога исчисляется на основе кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.

Ранее RNS сообщило, что самый большой налог на недвижимость для физлиц, начисленный за 2016 год после перехода на новую систему налогообложения исходя из кадастровой стоимости, составил 21,1 млн руб. Такой налог начислен бизнесмену, которому принадлежит торговый центр на Новом Арбате в Москве.