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16:56 (мск), источник: RNS

Самый большой в России налог на жилье заплатит владелец подмосковного особняка

Самые крупные суммы налога на жилую недвижимость в России, начисленные за 2016 год, заплатят собственник квартиры на Тверском бульваре в Москве (300 тыс. руб.) и собственник жилого дома в Одинцовском районе Подмосковья (682,6 тыс. руб.), рассказали RNS в ФНС России.

«Наибольшая сумма по НИФЛ (для жилой недвижимости. — RNS) исчислена в отношении квартиры, расположенной на Тверском бульваре в размере 300 170 рублей; жилого дома, расположенного в Одинцовском районе в размере 682 660 рублей», — сказали в ФНС.

Новый порядок расчета налога на недвижимость для физических лиц введен с 1 января 2015 года. Согласно новым правилам сумма налога исчисляется на основе кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.

Ранее RNS сообщило, что самый большой налог на недвижимость для физлиц, начисленный за 2016 год после перехода на новую систему налогообложения исходя из кадастровой стоимости, составил 21,1 млн руб. Такой налог начислен бизнесмену, которому принадлежит торговый центр на Новом Арбате в Москве.

Крупнейшая сумма транспортного налога, начисленная в России с учетом повышающего коэффициента, составила 540 тыс. руб. за год. Такую сумму выплатит владелец автомобиля марки Bugatti с мощностью двигателя 1200 л. с.

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