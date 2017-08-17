Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14День Воздушно-десантных войск—2017
17:03 (мск), источник: Новая Кубань

ОАО «Кубаньэнергосбыт» сменило название на ПАО «ТНС энерго Кубань»

Краснодар. 17 авг. — Новая Кубань. С 16 августа 2017 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ОАО «Кубаньэнергосбыт» меняет название на Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань», сокращённое фирменное наименование — ПАО «ТНС энерго Кубань», сообщает пресс-служба компании.

Изменение юридического лица не влечёт за собой каких-либо изменений прав и обязанностей по отношению к потребителям электрической энергии и иным контрагентам. Банковские реквизиты остаются без изменений.

«ТНС энерго Кубань» остается гарантирующим поставщиком электроэнергии и обеспечивает стабильность энергоснабжения в регионах своего присутствия.

 — Смена названия — значительное событие в истории любого предприятия. Оно знаменует начало нового этапа планомерной работы по развитию бизнеса, расширению клиентской базы, повышению качества обслуживания клиентов путем внедрения новых сервисов, удобных для потребителей электроэнергии, — отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Иван Костанов.

 Уже в сентябре 2017 года потребители электроэнергии получат счета за услуги энергоснабжения нового образца — с измененным названием и логотипом. Это относится как к электронным счетам, так и бумажным.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Единый контактный центр 8 (861) 298 01 70, а также задать вопрос специалисту или оставить обращение на официальном сайте компании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Краснодар Водоканал»: в аварии на трубопроводе «Елизаветинский» виновата жара
Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская»
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь