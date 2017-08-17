ОАО «Кубаньэнергосбыт» сменило название на ПАО «ТНС энерго Кубань»

Изменение юридического лица не влечёт за собой каких-либо изменений прав и обязанностей по отношению к потребителям электрической энергии и иным контрагентам. Банковские реквизиты остаются без изменений.

— Смена названия — значительное событие в истории любого предприятия. Оно знаменует начало нового этапа планомерной работы по развитию бизнеса, расширению клиентской базы, повышению качества обслуживания клиентов путем внедрения новых сервисов, удобных для потребителей электроэнергии, — отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Иван Костанов.



Уже в сентябре 2017 года потребители электроэнергии получат счета за услуги энергоснабжения нового образца — с измененным названием и логотипом. Это относится как к электронным счетам, так и бумажным.



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