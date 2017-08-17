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18:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Москва прикинулась дешевой

Цены на элитные квартиры снижаются.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За год, с июня 2016 года по июнь 2017 года, цены на элитное жилье в Москве и Санкт-Петербурге росли медленнее всего в мире, следует из исследования Prime Global Cities Index, подготовленного Knight Frank. В исследовании проанализирована динамика цен на дорогое жилье в 41 городе мира. Общий прирост индекса за рассматриваемый период составил 4,4%. В последние три года его колебания незначительны.

В Москве элитная недвижимость подешевела на 11,8%, в Санкт-Петербурге — на 7,9%: оба города оказались на последних строчках рэнкинга, заняв 41-е и 40-е места соответственно.

В нынешнем году быстрее всего дорожали элитные квартиры в Гуанчжоу — цены выросли на 35,6%. В двух других крупных городах Китая, Шанхае и Пекине, динамика цен положительная — 19,7% и 15% соответственно, но ее интенсивность снижается, отмечают в Knight Frank. Так, в Пекине прирост цен в марте этого года по отношению к марту прошлого года составил 22,9%, а в июне (к июню 2016 года) — 15%. Торонто (Канада) на втором месте — дорогое жилье выросло в цене на 20,7%, но темпы прироста постепенно снижаются: в первом квартале 2017 года цены подросли на 8,5%, во втором — на 5,1%. На третьем месте Сеул, где элитные квартиры подорожали на 19,9%.

В 28 из 41 города рэнкинга цены на элитное жилье стабильны или растут. Этот тренд зафиксирован в основном в городах Европы и Австралии. Так, высокобюджетное жилье в Мадриде подорожало на 10,7%, в Берлине — на 9,7%, в Париже — на 8,8%.

Среди основных причин роста цен: безопасность вложений, последствия «Брексита», доступность городов для покупателей и увеличение объема предложения высокобюджетного жилья.

Десять из 17 городов, в которых динамика цен была отрицательной, расположены в Азии, России и странах СНГ. Но в Европе элитное жилье дорожает тоже не везде, например, в Лондоне цены упали на 6,3%.

По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, в Москве цены сдерживает интенсивный прирост объема предложения.

В первом полугодии 2017 года стартовали продажи в восьми премиальных комплексах, а также в новых очередях ранее заявленных жилых комплексов. Годом ранее за аналогичный период на рынок были выведены всего два проекта и две новые очереди. Темпы прироста предложения повлияли на цены: средняя цена продажи в сегменте дорогого жилья в Москве находится на уровне 710 тыс. руб. за 1 кв. м, что почти на 100 тыс. руб. дешевле, чем год назад.

В Knight Frank утверждают, что снижение статистическое, происшедшее за счет того, что новые комплексы, вышедшие на рынок, дешевле.

«Цены в успешных комплексах с начала года выросли на 3−5%», — говорит госпожа Широкова. Отрицательная динамика цен фиксируется только для квартир в сданных домах. В целом по рынку тенденция неоднородная — в объектах, где с начала продаж цены были ниже рынка, стоимость жилья росла в пределах 1−5%, в объектах верхнего ценового диапазона, наоборот, цены снижались: за второй квартал снижение составило 0,8%.

Екатерина Геращенко.

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