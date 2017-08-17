Жители аварийного дома на ул. Невской в Волгограде получили первые компенсации за аренду жилья

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, для временного проживания первые заявители выбрали двух — и трехкомнатные квартиры в Ворошиловском и Центральном районах.

В съемных квартирах жители останутся до начала капитального ремонта, который начнется после подготовки проектно-сметной документации. На период восстановительных работ горожанам в соответствии с действующим законодательством будут предоставлены помещения маневренного жилого фонда. Власти города готовы оказать содействие жителям в вопросах переезда и организации склада для временного хранения крупногабаритных вещей.

Напомним, что по результатам очередного обследования многоквартирного дома № 2 на улице Невской жителям второго подъезда было рекомендовано переселиться в другие помещения до начала капитального ремонта строения. Тем жителям, у которых нет второго жилья или возможности разместиться у родственников, муниципалитет компенсирует стоимость аренда квартиры.

Состояние аварийного дома находится на постоянном контроле властей с 2015 года. В мае этого года очередное обследование пятиэтажного четырехподъездного дома № 2 на улице Невской выявило изменения в состоянии его капитальных конструкций, после чего было принято решение провести комплексное исследование дома. Жители получили рекомендацию освободить квартиры аварийного подъезда.