Жители аварийного дома на ул. Невской в Волгограде получили первые компенсации за аренду жилья
Жильцы второго подъезда дома № 2 на ул. Невской в Волгограде начали получать выплаты за аренду жилья.
Жильцы второго подъезда дома № 2 на ул. Невской в Волгограде начали получать выплаты за аренду жилья.
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В съемных квартирах жители останутся до начала капитального ремонта, который начнется после подготовки
Напомним, что по результатам очередного обследования многоквартирного дома № 2 на улице Невской жителям второго подъезда было рекомендовано переселиться в другие помещения до начала капитального ремонта строения. Тем жителям, у которых нет второго жилья или возможности разместиться у родственников, муниципалитет компенсирует стоимость аренда квартиры.
Состояние аварийного дома находится на постоянном контроле властей с 2015 года. В мае этого года очередное обследование пятиэтажного четырехподъездного дома № 2 на улице Невской выявило изменения в состоянии его капитальных конструкций, после чего было принято решение провести комплексное исследование дома. Жители получили рекомендацию освободить квартиры аварийного подъезда.
Обследование проводилось в два этапа — параллельно с инструментальным исследованием, которое позволило определить степень деформации конструктивных элементов дома, были взяты пробы грунта для геологических изысканий. Согласно заключению технической экспертизы причиной изменения в состоянии капитальных конструкций стала просадка грунта, повлекшая подвижки фундамента. Эксперты, проводившие обследование, сошлись во мнении, что восстановить несущую способность жилого здания возможно, проведя комплекс мероприятий по обновлению строительных конструкций и уплотнению грунта.