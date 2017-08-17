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18:01 (мск), источник: РИАЦ

Жители аварийного дома на ул. Невской в Волгограде получили первые компенсации за аренду жилья

Жильцы второго подъезда дома № 2 на ул. Невской в Волгограде начали получать выплаты за аренду жилья.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, для временного проживания первые заявители выбрали двух — и трехкомнатные квартиры в Ворошиловском и Центральном районах.

В съемных квартирах жители останутся до начала капитального ремонта, который начнется после подготовки проектно-сметной документации. На период восстановительных работ горожанам в соответствии с действующим законодательством будут предоставлены помещения маневренного жилого фонда. Власти города готовы оказать содействие жителям в вопросах переезда и организации склада для временного хранения крупногабаритных вещей.

Напомним, что по результатам очередного обследования многоквартирного дома № 2 на улице Невской жителям второго подъезда было рекомендовано переселиться в другие помещения до начала капитального ремонта строения. Тем жителям, у которых нет второго жилья или возможности разместиться у родственников, муниципалитет компенсирует стоимость аренда квартиры.

Состояние аварийного дома находится на постоянном контроле властей с 2015 года. В мае этого года очередное обследование пятиэтажного четырехподъездного дома № 2 на улице Невской выявило изменения в состоянии его капитальных конструкций, после чего было принято решение провести комплексное исследование дома. Жители получили рекомендацию освободить квартиры аварийного подъезда.

Обследование проводилось в два этапа — параллельно с инструментальным исследованием, которое позволило определить степень деформации конструктивных элементов дома, были взяты пробы грунта для геологических изысканий. Согласно заключению технической экспертизы причиной изменения в состоянии капитальных конструкций стала просадка грунта, повлекшая подвижки фундамента. Эксперты, проводившие обследование, сошлись во мнении, что восстановить несущую способность жилого здания возможно, проведя комплекс мероприятий по обновлению строительных конструкций и уплотнению грунта.

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