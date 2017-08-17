Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева — опять санкции

«С 18 августа вводятся временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Под санкции за повторное выявление остатков антибиотиков попали:
ОАО «Витконпродукт» (мясо птицы) ОАО «Молочные горки» (молоко) ОАО «Рогачевский МКК» (сгущенное молоко) ОАО «Савушкин продукт» (молочная сыворотка).
Кроме того, в связи с выявлением нарушений Россельхознадзор с 17 августа ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции СП ООО «Бак», СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Здравушка-Милк» и ОАО «Минский молочный завод № 1».