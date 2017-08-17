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16:44 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева — опять санкции

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные новые меры на поставки продукции в Россию в отношении четырех белорусских производителей продуктов питания, сообщило российское ведомство в четверг.

Источник: Sputnik.by

«С 18 августа вводятся временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Под санкции за повторное выявление остатков антибиотиков попали:

ОАО «Витконпродукт» (мясо птицы) ОАО «Молочные горки» (молоко) ОАО «Рогачевский МКК» (сгущенное молоко) ОАО «Савушкин продукт» (молочная сыворотка).

Кроме того, в связи с выявлением нарушений Россельхознадзор с 17 августа ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции СП ООО «Бак», СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Здравушка-Милк» и ОАО «Минский молочный завод № 1».

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