Евгений Куйвашев договорился о поставке на Урал белорусских электробусов

В ходе рабочей встречи Евгений Куйвашев и директор белорусского предприятия обсудили не только возможность поставки на Средний Урал электробусов и использование их на городских маршрутах, но и локализация производства электротранспорта в Свердловской области.

В ходе рабочего визита в Республику Беларусь Евгений Куйвашев и члены свердловской делегации посетили производственную площадку «Белкоммунмаша» — одного из ведущих производителей наземного городского электрического транспорта в странах СНГ, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. После экскурсии, которую провел генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «БЕЛКОММУНМАШ» Владимир Король, Евгений Куйвашев совершил пробный рейс по улицам Минска, проехав в пассажирском салоне электробуса Е433 Vitovt Max Electro.

Глава Свердловской области высоко оценил качество техники, отметив, что за таким транспортом — будущее: «Во-первых, такой беспроводной транспорт нам необходим. Его применение существенно облегчает выстраивание маршрутов городского общественного транспорта. А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства электробусов в Свердловской области. С учетом того, что мы в регионе выпускаем разные виды подвижного состава, для нас это будет новой компетенцией. Сегодняшние договоренности — это только начало, мы будем работать над реализацией этого проекта. Но то, что “Белкоммунмаш” наши предложения принял, это совершенно точно», — заметил Евгений Куйвашев.

По словам специалистов, электробус объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса. В частности он оборудован системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, что позволяет этому виду транспорта преодолевать короткие маршруты — до 15 километров — без контактной сети, осуществляя пятиминутную зарядку на конечных остановочных пунктах. Примечательно, что на сегодняшний день в Минске электробусы работают на двух маршрутах.