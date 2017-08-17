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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван размер средней российской зарплаты

Среднемесячная начисленная зарплата в России в июле выросла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Источник: РИА "Новости"

За семь месяцев с начала 2017 года средняя зарплата увеличилась на 7,5 процента, отмечается в материалах статистического ведомства. При этом реальные заработные платы в июле выросли на 4,6 процента, в январе-июле рост составил три процента.

Реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года снизились на 0,9 процента в годовом выражении, с начала года они сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1 процента, подсчитали в Росстате.

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1 августа эксперты ВШЭ сообщили, что с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты питания за это время подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2 процента, услуги — на 21,3 процента.

Россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами, считают в РАНХиГС. «Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве, весной 2017 года этим занималась почти треть населения по сравнению с 20 процентами в 2014 году», — отмечают аналитики.

Президент: зарплата в разы отличаться не должна
Во время загрузки произошла ошибка.
15 июня© Ньюстюб
16 комментариевк этой статье
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Комментарии16
Комментарии
16
Наталья Таврина
Такие расчеты, как и по средней зарплате в медицине, не соответствуют реальным.
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