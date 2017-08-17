Назван размер средней российской зарплаты

Источник: РИА "Новости"

За семь месяцев с начала 2017 года средняя зарплата увеличилась на 7,5 процента, отмечается в материалах статистического ведомства. При этом реальные заработные платы в июле выросли на 4,6 процента, в январе-июле рост составил три процента.

Реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года снизились на 0,9 процента в годовом выражении, с начала года они сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1 процента, подсчитали в Росстате.

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1 августа эксперты ВШЭ сообщили, что с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты питания за это время подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2 процента, услуги — на 21,3 процента.