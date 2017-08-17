За тысячу тенге выставлен на торги футбольный клуб «Шахтер» в Караганде

Источник: Kazinform

Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Караганде руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков, в настоящий момент проводится предпродажная подготовка.

«Проводится предпродажная подготовка АО Футбольный клуб “Шахтер” — это проведение конкурсных процедур на определение оценщика, предоставление отчета об оценке, подготовка документов для “заливки” на веб-портал, проведение заседания тендерной комиссии», — сказал Мурат Кадеков.

Он отметил, что стартовая цена клуба — всего одна тысяча тенге. При этом лицо, которое возьмет объект в доверительное управление с правом выкупа, должно погасить кредиторскую задолженность в размере 208 миллионов тенге.