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17:40 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград и провинция Ирана договорились о сотрудничестве

Волгоградская область и провинция Ирана Мазандаран настроены на партнерские отношения. Эта тема стало главной в ходе встречи представителей администрации области с иранскими коллегами.

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Александр Дорждеев, заместитель губернатора — председатель комитета экономической политики и развития Александр Сиваков, заместитель губернатора провинции Мазандаран Исламской Республики Иран Хасан Хейрианпур, представители Астраханской таможни и торгово-промышленных палат обеих сторон.

Господин Дорждеев подчеркнул необходимость проработки инструментов, которые помогут расширить и укрепить межрегиональное сотрудничество. В числе актуальных вопросов — прохождение таможенных процедур и транспортировка продукции, укрепление взаимодействия между торгово-промышленными палатами.

В свою очередь Александр Сиваков сообщил, что по итогам встречи будет разработана «дорожная карта» развития торгово-экономического сотрудничества между волгоградским регионом и иранской провинцией Мазандаран — в документе отразят все проблемные аспекты и пути их решения.

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