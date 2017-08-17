Волгоград и провинция Ирана договорились о сотрудничестве
Волгоградская область и провинция Ирана Мазандаран настроены на партнерские отношения. Эта тема стало главной в ходе встречи представителей администрации области с иранскими коллегами.
Волгоградская область и провинция Ирана Мазандаран настроены на партнерские отношения. Эта тема стало главной в ходе встречи представителей администрации области с иранскими коллегами.
В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Александр Дорждеев, заместитель губернатора — председатель комитета экономической политики и развития Александр Сиваков, заместитель губернатора провинции Мазандаран Исламской Республики Иран Хасан Хейрианпур, представители Астраханской таможни и
Господин Дорждеев подчеркнул необходимость проработки инструментов, которые помогут расширить и укрепить межрегиональное сотрудничество. В числе актуальных вопросов — прохождение таможенных процедур и транспортировка продукции, укрепление взаимодействия между
В свою очередь Александр Сиваков сообщил, что по итогам встречи будет разработана «дорожная карта» развития