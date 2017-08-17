В Лискинском районе капитально отремонтировали дорогу «М-Дон-Давыдовка»

Дорогу «М-Дон-Давыдовка» отремонтировали в Лискинском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы Лискинского района Владислав Щелоков в четверг, 17 августа.

Капитальный ремонт участка не делали десять лет. На участке протяженностью более двух км уложили два слоя асфальта и укрепили обочину щебнем. На ремонтные работы из областного бюджета выделили более шести млн рублей.