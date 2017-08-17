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17:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лискинском районе капитально отремонтировали дорогу «М-Дон-Давыдовка»

На работы из облбюджета выделили более 6 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Дорогу «М-Дон-Давыдовка» отремонтировали в Лискинском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы Лискинского района Владислав Щелоков в четверг, 17 августа.

Капитальный ремонт участка не делали десять лет. На участке протяженностью более двух км уложили два слоя асфальта и укрепили обочину щебнем. На ремонтные работы из областного бюджета выделили более шести млн рублей.

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