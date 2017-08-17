Проезд в евпаторийских трамваях подорожает с 1 сентября
Повышение стоимости проезда объясняется подорожанием электроэнергии.
Повышение стоимости проезда объясняется подорожанием электроэнергии.
Трамваи в Евпатории подорожают с 1 сентября. Так, стоимость проезда возрастет до 13 руб в связи с подорожанием электроэнергии, передает
«С 1 сентября 2017 года в крымских трамваях изменится стоимость проезда. Установлены предельные тарифы — с 1 сентября по 31 декабря 2017 года включительно стоимость проезда в евпаторийском трамвае составит 13 рублей», — отметили в сообщении.
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Напомним, что на сегодняшний день проезд в евпаторийских трамваях составляет 11 рублей.