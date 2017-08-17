Проезд в евпаторийских трамваях подорожает с 1 сентября

Трамваи в Евпатории подорожают с 1 сентября. Так, стоимость проезда возрастет до 13 руб в связи с подорожанием электроэнергии, передает пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

«С 1 сентября 2017 года в крымских трамваях изменится стоимость проезда. Установлены предельные тарифы — с 1 сентября по 31 декабря 2017 года включительно стоимость проезда в евпаторийском трамвае составит 13 рублей», — отметили в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что цены на проезд названы в соответствии с региональными стандартами по уровню зарплаты.