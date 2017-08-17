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17:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Количество домов, планируемых к капремонту, в Нижнем сокращать не будут

Об этом заявил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Владимир Челомин.

Источник: Аргументы и факты

«Ни о каком сокращении количества домов, планируемых к капремонту в Нижнем Новгороде, речи быть не может. В департаменте жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода лукавят в этом вопросе», — заявил Владимир Челомин.

Напомним, ранее директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков заявил, что будет снижено количество домов, которые будут отремонтированы в 2017 году. Как пояснил Челомин, с учетом переходящего остатка 2015−2016 годов, который по Нижнему Новгороду составляет более 800 МКД, в текущем году региональному оператору необходимо выполнить капремонт порядка 1000 МКД областного центра. На 2018 год запланировано капитально отремонтировать 587 домов.

«Эти объемы выполнить вполне реально и о срыве программы речи не идет», — подчеркнул Челомин.

Что касается программы 2019 года, то она будет сформирована, исходя из средств, которые планируется собрать. Но уже сейчас предварительные расчеты позволяют включить в план 513 МКД (с дефицитом приблизительно в 1 млрд рублей). Также Челомин напомнил, что предложение взять функции технического заказчика поступило администрации в начале 2017 года. Это позволило бы ускорить работы по капремонту и сделать их более эффективными и качественными.

В фонде напомнили, что выполняя функции техзаказчика, муниципалитет самостоятельно может проводить конкурсы, контролировать ход работ в качестве заказчика, а региональный фонд капремонта отвечает за собираемость взносов на капремонт, обеспечивает подбор компаний в реестр квалифицированных подрядных организаций, и в конечном итоге, отвечает за проведение капремонта качественно и в срок, выполняя контрольные функции.

«Администрации на местах и домуправляющие компании видят проблемы лучше, потому что именно к ним в первую очередь приходят жители. Кроме того, структурные подразделения администраций могут проверять ход работ хоть несколько раз в день. Соответственно, оперативно снимаются замечания. С другой стороны, местные власти могут помочь подрядчикам в случаях, когда нужно провести переговоры с жителями, обеспечить доступ в квартиры для проведения ремонта», — пояснил Челомин.

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