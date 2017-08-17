Количество домов, планируемых к капремонту, в Нижнем сокращать не будут
Об этом заявил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Владимир Челомин.
Об этом заявил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Владимир Челомин.
«Ни о каком сокращении количества домов, планируемых к капремонту в Нижнем Новгороде, речи быть не может. В департаменте жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода лукавят в этом вопросе», — заявил Владимир Челомин.
Напомним, ранее директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков заявил, что будет снижено количество домов, которые будут отремонтированы в 2017 году. Как пояснил Челомин, с учетом переходящего остатка 2015−2016 годов, который по Нижнему Новгороду составляет более 800 МКД, в текущем году региональному оператору необходимо выполнить капремонт порядка 1000 МКД областного центра. На 2018 год запланировано капитально отремонтировать 587 домов.
«Эти объемы выполнить вполне реально и о срыве программы речи не идет», — подчеркнул Челомин.
Что касается программы 2019 года, то она будет сформирована, исходя из средств, которые планируется собрать. Но уже сейчас предварительные расчеты позволяют включить в план 513 МКД (с дефицитом приблизительно в 1 млрд рублей). Также Челомин напомнил, что предложение взять функции технического заказчика поступило администрации в начале 2017 года. Это позволило бы ускорить работы по капремонту и сделать их более эффективными и качественными.
В фонде напомнили, что выполняя функции техзаказчика, муниципалитет самостоятельно может проводить конкурсы, контролировать ход работ в качестве заказчика, а региональный фонд капремонта отвечает за собираемость взносов на капремонт, обеспечивает подбор компаний в реестр квалифицированных подрядных организаций, и в конечном итоге, отвечает за проведение капремонта качественно и в срок, выполняя контрольные функции.
«Администрации на местах и домуправляющие компании видят проблемы лучше, потому что именно к ним в первую очередь приходят жители. Кроме того, структурные подразделения администраций могут проверять ход работ хоть несколько раз в день. Соответственно, оперативно снимаются замечания. С другой стороны, местные власти могут помочь подрядчикам в случаях, когда нужно провести переговоры с жителями, обеспечить доступ в квартиры для проведения ремонта», — пояснил Челомин.