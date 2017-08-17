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19:04 (мск), источник: БЕЛТА

Два отдела трудоустройства закрываются в Минске с 1 сентября

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два отдела трудоустройства «Заводской» и «Фрунзенский» закрываются в Минске с 1 сентября, сообщили БЕЛТА в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Источник: Reuters

В столице останется три центра занятости, которые переименуют в отделы обслуживания граждан. Жителям Первомайского, Советского, Центрального районов города следует обращаться в отдел обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69 (тел. 266 24 70); Октябрьского, Московского, Фрунзенского районов — в отдел обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14 (тел. 201 89 50); Заводского, Ленинского, Партизанского районов — в отдел обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32 (тел. 245 69 13).

В отделах обслуживания граждан можно будет получить всю необходимую помощь в трудоустройстве. Здесь можно ознакомиться с общегородским банком вакансий, зарегистрироваться в качестве безработного, обратиться за поддержкой в открытии своего дела, проконсультироваться по любым вопросам, касающимся занятости.

В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома отмечают, что в последнее время растет спрос на рабочую силу. Наниматели заявили около 12 тыс. свободных рабочих мест. Преимущественно потребность в кадрах сформировали организации строительства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, информации и связи, промышленности, торговли.

В службу занятости в январе-июле обратились почти 19,9 тыс. человек, на постоянную и временную работу трудоустроено около 8,7 тыс. человек. Консультации по вопросам профориентации и профобучения получили свыше 7,2 тыс. человек, организовано обучение 792 граждан, 96 безработных получили субсидии на открытие своего дела. Уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,4%.

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