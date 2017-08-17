В сентябре и декабре в Беларуси поднимут тарифы на коммуналку

Источник: Telegraf.by

Соответствующая информация была озвучена в ходе расширенного заседания Президиума Совета Республики и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента 17 августа.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец сообщил, что с 1 сентября потребители заплатят за коммунальные услуги на 8% больше.

В декабре тарифы для населения снова поднимутся, но уже на 10%, сообщает СТВ.

При этом чиновник обратил внимание, что индексация тарифов ЖКХ обусловлена ростом доходов населения, как это и предусмотрено законодательством.