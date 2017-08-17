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18:30 (мск), источник: Telegraf.by

В сентябре и декабре в Беларуси поднимут тарифы на коммуналку

В сентябре и декабре 2017 года в Беларуси будут проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Источник: Telegraf.by

Соответствующая информация была озвучена в ходе расширенного заседания Президиума Совета Республики и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента 17 августа.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец сообщил, что с 1 сентября потребители заплатят за коммунальные услуги на 8% больше.

В декабре тарифы для населения снова поднимутся, но уже на 10%, сообщает СТВ.

При этом чиновник обратил внимание, что индексация тарифов ЖКХ обусловлена ростом доходов населения, как это и предусмотрено законодательством.

В свою очередь министр ЖКХ Александр Терехов рассказал, когда белорусы будут платить 100% коммуналки. На этот уровень возмещения затрат планируется выйти с января 2018 года. Исключение составит самая большая статья расходов при оплате ЖКУ — теплоснабжение.

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