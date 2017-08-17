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19:24 (мск), источник: Nur.kz

В Петропавловске ищут пострадавших от финансовой пирамиды

Полицейские Северо-Казахстанской области проверяют деятельность компании, подозреваемой в организации финансовой пирамиды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

Источник: Nur.kz

По факту создания и руководства финансовой пирамидой следственным управлением ДВД СКО начато досудебное расследование.

В рамках уголовного дела сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью и следователям ДВД предстоит установить все обстоятельства деятельности компании, которая работала в Петропавловске с января этого года.

Компания предлагала клиентам несколько пакетов, предусматривающих доход от 17 до 26 процентов в месяц в зависимости от вложенной суммы. В свою очередь, вкладчики должны приводить других участников, готовых вложить свои деньги.

От количества подписанных под ними людей шли дополнительные бонусы. По условиям договора, компания должна вернуть вложенные денежные средства своим вкладчикам в любое время.

Однако, до сих пор многие североказахстанцы не могут забрать свои деньги, а с мая счета заморожены и клиенты не могут вывести свои вознаграждения, которые перечислялись на их электронные странички.

«Законность своей деятельности компания подтверждала сканированными документами без официальных подтверждений. Организация деятельности по привлечению денег от физических лиц, без их использования на предпринимательскую деятельность, а также отсутствие предметной деятельности и заработок за счет привлечения вкладов людей указывает на признак финансовой пирамиды. Все это необходимо тщательно проверить…», — отметил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО подполковник полиции Алихан Байкадамов.

В данное время установлено, что около 50 североказахстанцев вложили свои средства. Полицейские не исключают, что это не полный список, и просят всех вкладчиков обращаться с заявлениями в полицию.

Сотрудники полиции просят всех североказахстанцев быть бдительными и не вкладывать свои денежные средства в сомнительные компании.

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