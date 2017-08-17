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19:14 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси разрабатывается система регулирования отопления в старых домах

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается система регулирования отопления в старых домах, сообщил сегодня журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Технические специалисты нашли решение для старых систем отопления. Уровень температуры в батареях можно будет регулировать путем установки кранов.

«При этом электронные регуляторы будут заниматься съемом тепловой энергии с каждого теплоисточника», — пояснил Александр Терехов.

По его словам, разрабатывается программа, чтобы провести реновацию старого жилищного фонда и дать людям возможность современным и удобным способом регулировать отопление в своем доме.

Установка индивидуальной системы регулирования отопления стала в Беларуси обязательной при строительстве жилья с 2010 года.

Александр Терехов констатировал, что оплата теплоснабжения — основная статья затрат и для бюджета, и для населения. Потому снижение издержек при производстве теплоэнергии одна из главных забот Минжилкомхоза. Здесь проанализировали состояние теплоисточников и пришли к выводу, что более 1,4 тыс. котельных целесообразно перевести на местные виды топлива. Например, там, где используется щепа, себестоимость теплоснабжения в 1,5 раза ниже среднереспубликанской.

Самую дешевую электроэнергию производят на котельных, работающих на фрезерном торфе, на который, по словам министра, планируется перевести котельные, расположенные в 30−40 км от места добычи.

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