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09:20 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани сократят финансирование районам, которые не осваивают выданные средства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будет сокращено финансирование.

Источник: ЮГА.ру

По его словам, случаи несвоевременного освоения целевых средств фиксируются в ряде районов. Это происходит из-за того, что власти на местах не успевают провести необходимые конкурсные процедуры в срок и, соответственно, подписать контракты на проведение необходимых работ.

«Никаких оправданий здесь быть не может. Районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будем сокращать финансирование», — заявил Кондратьев на совещании по вопросам исполнения поручений.

Также, добавил он, до жителей надо доводить случаи, когда региональный бюджет выделил деньги на решение той или иной проблемы, а муниципалитет вернул их обратно.

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