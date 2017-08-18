На Кубани сократят финансирование районам, которые не осваивают выданные средства

Источник: ЮГА.ру

По его словам, случаи несвоевременного освоения целевых средств фиксируются в ряде районов. Это происходит из-за того, что власти на местах не успевают провести необходимые конкурсные процедуры в срок и, соответственно, подписать контракты на проведение необходимых работ.

«Никаких оправданий здесь быть не может. Районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будем сокращать финансирование», — заявил Кондратьев на совещании по вопросам исполнения поручений.