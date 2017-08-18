На Кубани сократят финансирование районам, которые не осваивают выданные средства
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будет сокращено финансирование.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будет сокращено финансирование.
По его словам, случаи несвоевременного освоения целевых средств фиксируются в ряде районов. Это происходит
«Никаких оправданий здесь быть не может. Районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будем сокращать финансирование», — заявил Кондратьев на совещании по вопросам исполнения поручений.
Также, добавил он, до жителей надо доводить случаи, когда региональный бюджет выделил деньги на решение той или иной проблемы, а муниципалитет вернул их обратно.