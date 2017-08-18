ЦБ начинает выпуск полимерных денег
200-рублевую банкноту и памятную купюру к ЧМ-2018 изготовят с использованием пластика.
200-рублевую банкноту и памятную купюру к ЧМ-2018 изготовят с использованием пластика.
Центробанк начинает использовать полимеры для повышения защиты купюр. Банкноту номиналом 200 рублей изготовят с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком. А на памятной купюре к чемпионату мира по футболу-2018 планируется опробовать новые защитные элементы, изготовленные с применением полимерного материала подложки. Об этом «Известиям» рассказали в
Впрочем, с утилизацией полимерных денег в будущем могут возникнуть проблемы, указали эксперты.
Новая купюра номиналом 200 рублей появится в России в этом году. На ней размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Новая 200-рублевая банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, войдет в обращение в I квартале 2018 года.
Как рассказали «Известиям» в
К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук. В большинстве случаев это понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множество неорганических полимеров. В ЦБ считают, что использование их при производстве денег сделает купюры более прочными, фактически пластиковыми.
— Впервые полноценные пластиковые деньги были выпущены в Австралии в 1980-х, — рассказала «Известиям»
По ее словам, срок жизни полимерных купюр в 3−5 раз превышает срок жизни бумажных. Полимерные деньги обладают и большим потенциалом при защите от подделок, указала эксперт.
Гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отметила, что производство полимерных банкнот снижает потребление энергии на 30% по сравнению с энергозатратами на выпуск бумажной наличности.
Полимерные деньги дороже в изготовлении, но стоимость эмиссии нивелируется их долговечностью: их труднее разорвать, они более устойчивы к смятию и огню, такие банкноты остаются чистыми на протяжении всего срока обращения.
Ведущий научный сотрудник
Впрочем, по словам заведующей кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианны Харламовой, с утилизацией купюр, изготовленных с помощью полимеров, могут возникнуть проблемы. Поскольку в них используются два компонента, разделить которые крайне сложно — бумага и защитный полимерный слой — возможно только сжигание таких купюр, а это всегда неэкологично, сказала эксперт.
По данным ЦБ на 1 июля 2017 года, в наличном обращении находятся 5 млрд 785,9 млн банкнот на 8 трлн 673,3 млрд рублей и 64 млрд 896,5 млн монет на сумму 91,6 млрд рублей. По сравнению с годом ранее объем наличных денег в обращении вырос на 507,1 млрд рублей (с 8 трлн 257,8 млрд).