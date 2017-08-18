ЦБ начинает выпуск полимерных денег

Источник: РИА "Новости"

Центробанк начинает использовать полимеры для повышения защиты купюр. Банкноту номиналом 200 рублей изготовят с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком. А на памятной купюре к чемпионату мира по футболу-2018 планируется опробовать новые защитные элементы, изготовленные с применением полимерного материала подложки. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЦБ.

Сейчас в банкнотах Банка России используется бумага, содержащая 100% хлопка. Применение же полимеров повысит их прочность фактически до уровня пластика.

Впрочем, с утилизацией полимерных денег в будущем могут возникнуть проблемы, указали эксперты.

Новая купюра номиналом 200 рублей появится в России в этом году. На ней размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Новая 200-рублевая банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, войдет в обращение в I квартале 2018 года.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ, регулятор планирует использовать полимеры для повышения защиты новых денежных знаков — эта технология будет опробована на банкноте в 200 рублей и памятной купюре к ЧМ-2018. Как указали представители Банка России, сейчас в банкнотах используется бумага, содержащая 100% хлопка.

К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук. В большинстве случаев это понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множество неорганических полимеров. В ЦБ считают, что использование их при производстве денег сделает купюры более прочными, фактически пластиковыми.

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— Впервые полноценные пластиковые деньги были выпущены в Австралии в 1980-х, — рассказала «Известиям» вице-президент ВТБ24 Елена Воробьева. — Сейчас все австралийские доллары — пластиковые. Большое количество стран уже выбрали полимерные деньги для постоянного использования. Среди них — Новая Зеландия, Бруней, Вьетнам, Мальдивы, Канада, Папуа — Новая Гвинея и Румыния. Частично полимерные денежные знаки используются в Бразилии, Великобритании, Израиле, Индонезии, Гонконге, Китае, Малайзии, Мексике, Северной Ирландии, Сингапуре и Чили.

По ее словам, срок жизни полимерных купюр в 3−5 раз превышает срок жизни бумажных. Полимерные деньги обладают и большим потенциалом при защите от подделок, указала эксперт.

Гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отметила, что производство полимерных банкнот снижает потребление энергии на 30% по сравнению с энергозатратами на выпуск бумажной наличности.

Полимерные деньги дороже в изготовлении, но стоимость эмиссии нивелируется их долговечностью: их труднее разорвать, они более устойчивы к смятию и огню, такие банкноты остаются чистыми на протяжении всего срока обращения. Елена Воробьева Вице-президент ВТБ24

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» Федор Сенаторов отметил, что сейчас много биополимеров на основе природного сырья, которые безопасны для контакта с кожей, самые дорогие из них оцениваются в 1 тыс. рублей за грамм. По оценкам первого вице-президента Российского клуба финансовых директоров Тамары Касьяновой, производство полимерных денег на 50% дороже, чем бумажных. Вместе с тем, Банк Англии уже подсчитал, что благодаря введению полимеров удастся сэкономить £100 млн за 10 лет, добавила собеседница «Известий».

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Впрочем, по словам заведующей кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианны Харламовой, с утилизацией купюр, изготовленных с помощью полимеров, могут возникнуть проблемы. Поскольку в них используются два компонента, разделить которые крайне сложно — бумага и защитный полимерный слой — возможно только сжигание таких купюр, а это всегда неэкологично, сказала эксперт.