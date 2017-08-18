Суд в Уфе рассмотрит иск «Роснефти» к АФК «Система»

«Роснефть» и Башкирия в настоящее время являются акционерами «Башнефти». Истцы полагают, что действиями по реорганизации «Башнефти» в 2014 году АФК «Система», которая тогда контролировала башкирскую нефтяную компанию, причинила ей убытки.

Дополнительные доказательства

Суд 11 августа обязал стороны представить к заседанию, которое пройдет в пятницу, дополнительные документы. Так, истцы должны представить доказательства осведомленности ответчиков в период реорганизации о незаконности владения ими акциями «Башнефти» и предстоящем истребовании этих акций в госсобственность.

Кроме того, истцы должны представить доказательства, подтверждающие размер финансовых ресурсов, предназначенных для формирования валютных резервов «Башнефти», расчет размера валютных резервов на период реорганизации и на последующие годы со ссылками на учетную политику и первичные документы.

Ответчиков суд обязал представить письменные пояснения о необходимости получения займов от «Башнефти» и обмена акций «Системы-Инвест» на акции «Башнефти» для проведения IPO, а также пояснения о цели получения и фактическом использовании займов, включенных истцами в расчет убытков.

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Спорная реорганизация

В ходе реорганизации была создана компания «Башнефть-инвест», в уставный капитал которой «Башнефть» внесла 49,41% принадлежавших ей акций «Системы-инвест» рыночной стоимостью, по оценке истцов, более 57,2 миллиарда рублей. Дочка «Системы» в свою очередь передала новой компании 16,8% принадлежавших ей акций «Башнефти» стоимостью около 80,7 миллиарда рублей с условием погашения этих акций.

Также «Система-инвест» передала в «Башнефть-инвест» свой пассив в виде долга по займам, выданным ей ранее «Башнефтью», в размере более 36,9 миллиарда рублей. После присоединения «Башнефть-инвеста» к «Башнефти» обязательства по займам прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице.

Наконец, в ходе реорганизации были осуществлены выкуп у миноритарных акционеров «Башнефти» привилегированных акций на сумму около 12,5 миллиардов рублей и последующее погашение этих акций. Все эти действия контролировавших «Башнефть» ответчиков, по мнению истцов, причинили башкирской нефтяной компании убытки.

Расчет суммы иска

На момент подачи иска в мае «Роснефть» и «Башнефть» оценивали потери в 106,6 миллиарда рублей: 57,2 миллиарда рублей «Башнефть», по мнению истцов, потеряла из-за утраты 49,41% акций «Системы-инвест», 36,9 миллиарда рублей — ввиду утраты права требования по займам, 12,5 миллиардов рублей — ввиду погашения префов миноритариев.

На предварительных слушаниях в июне «Роснефть» и «Башнефть» увеличили сумму иска до 170,6 миллиарда рублей, сославшись на падение курса рубля по сравнению с 2014 годом. Как пояснил представитель «Роснефти», сумма причиненных «Башнефти» убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара.

На том же заседании к иску в качестве соистца присоединилась Башкирия в лице республиканского министерства земельных и имущественных отношений.

Активы ответчиков под арестом

Арбитраж Башкирии 23 июня принял обеспечительные меры по иску, арестовав принадлежащие ответчикам активы, а именно — 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании, балансовая стоимость имущества составляет 185 миллиардов рублей.

Суд 6 июля отклонил заявления «Системы» об отмене обеспечительных мер, а также ее «дочки», просившей обязать истцов представить встречное обеспечение в размере суммы исковых требований.

По мнению ответчиков, обеспечительные меры являются излишними, поскольку имущества у них достаточно для исполнения обязательств, даже если суд удовлетворит иск, и чрезмерными, так как стоимость замороженных активов превышает сумму иску. Кроме того, арест активов причиняет убытки всем акционерам компаний — физическим и юридическим лицам, полагает «Система».

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске 7 августа оставил в силе определение башкирского арбитража о принятии обеспечительных мер.

Национализация и приватизация

АФК «Система» и «Система-Инвест» перестали быть акционерами «Башнефти» в декабре 2014 года, после того как вступившим в силу решением арбитражного суда Москвы принадлежавшие им акции нефтяной компании были переданы государству в лице Росимущества. Столичный арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании акций из чужого незаконного владения.