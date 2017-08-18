Бюджет России добавит 800 миллионов рублей на развитие Комсомольска

Источник: Восток Медиа

Правительство России дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на развитие Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития со ссылкой на слова премьер-министра Дмитрия Медведева.

На заседании кабмина его глава уточнил, что большая часть этой суммы — около 650 миллионов рублей — пойдёт на строительство детского больничного комплекса в городе. Объект здравоохранения в Ленинском округе Комсомольска входит в долгосрочный план социально-экономического развития, его стоимость оценивается в 2,8 миллиарда рублей. Комплекс будет включать в себя детскую поликлинику на 500 посещений в смену, лечебный корпус на 232 места и детское консультативное отделение. В эксплуатацию его должны сдать в 2019 году.

Дополнительное финансирование также будет выделено на реконструкцию драматического театра в Центральном округе — завершить ремонтные работы планируют до конца 2017 года.

«За счёт резервного фонда мы помогаем, как и планировалось, завершить строительство, реконструкцию и оборудование четырёх театров: это новый детский центр в Кирове, театр оперы и балета в Ижевске, драматический театр в Комсомольске-на-Амуре и областной театр для детей и молодёжи в Рязани. Всё это театры, которые действуют, работают в провинции, что особенно важно для того, чтобы мы сохраняли единое культурное пространство. Суммарно выделяется более 400 миллионов рублей», — отметил премьер, уточнив, что комсомольскому театру достанется свыше 170 миллионов рублей.