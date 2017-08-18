Бюджет России добавит 800 миллионов рублей на развитие Комсомольска
Деньгами ускорят строительство детского больничного комплекса и ремонт театра.
Деньгами ускорят строительство детского больничного комплекса и ремонт театра.
Правительство России дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на развитие
На заседании кабмина его глава уточнил, что большая часть этой суммы — около 650 миллионов рублей — пойдёт на строительство детского больничного комплекса в городе. Объект здравоохранения в Ленинском округе Комсомольска входит в долгосрочный план
Дополнительное финансирование также будет выделено на реконструкцию драматического театра в Центральном округе — завершить ремонтные работы планируют до конца 2017 года.
«За счёт резервного фонда мы помогаем, как и планировалось, завершить строительство, реконструкцию и оборудование четырёх театров: это новый детский центр в Кирове, театр оперы и балета в Ижевске, драматический театр в
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