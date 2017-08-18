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03:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Хабаровскгражданпроекту» удалось спастись от краха

Зато экс-директора проектного предприятия обвинили в злоупотреблениях и растрате имущества в крупном размере.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

ООО «Хабаровскгражданпроект» погасило задолженность перед 163 работниками, а также рассчиталось по долгам перед кредиторами, в связи с чем производство по делу о банкротстве общества прекращено. Однако, бывшего директора обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате чужого вверенного имущества в особо крупном размере, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Прокуратура Хабаровского края в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере трудовых правоотношений установила, что в обществе с ограниченной ответственностью «Хабаровскгражданпроект», основной сферой деятельности которого является проектирование архитектурно-строительных объектов, с 2015 года формировались долги по оплате труда.

С марта по декабрь 2016 года данное предприятие находилось в процедуре финансового оздоровления. Решением Арбитражного суда Хабаровского края в отношении ООО «Хабаровскгражданпроект» открыто конкурсное производство.

При проведении проверки прокуратура выяснила, что причинами нарушений прав работников на своевременную оплату труда явилось нестабильное финансово-экономическое состояние данного предприятия, обусловленное неправомерными действиями его руководителя.

Помимо этого, отсутствовал должный контроль за действиями директора со стороны учредителя — органов власти Хабаровского края, которые своевременно не анализировали признаки убыточности общества, не давали оценку неправомерным сделкам руководителя и не проводили проверки.

В связи с ненадлежащим исполнением органами власти возложенных полномочий собственника прокурор края губернатору региона внес представление об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения акта реагирования был разработан и реализован комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности проектного института.

Кроме того, прокурор Кировского района г. Хабаровска направил в суд исковые заявления о взыскании задолженности в пользу работников ООО «Хабаровскгражданпроект». Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Прокурор Хабаровского края также направил губернатору информацию о необходимости принятия мер к устранению нарушений прав работников и сохранению проектного предприятия. В результате правительством региона принято решение о выделении субсидии на погашение долгов предприятия, с целью завершении процедуры банкротства и возобновления деятельности.

В итоге платежами субсидии ООО «Хабаровскгражданпроект» погасило задолженность по заработной плате, компенсации за задержку выплаты денежных средств и морального вреда перед 163 работниками на сумму более 36 млн рублей, а также рассчиталось по долгам перед кредиторами.

В связи с этим определением Арбитражного суда Хабаровского края производство по делу о банкротстве общества прекращено.

Кроме того, прокуратура края направила в Кировский районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Хабаровскгражданпроект», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате чужого вверенного имущества в особо крупном размере.

Ситуация на указанном проектном предприятии остается на контроле прокуратуры края до полной стабилизации финансово-хозяйственной деятельности.

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