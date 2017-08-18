Арбитражный суд рассмотрел заявление ФНС о банкротстве «Красноярского хлеба»

Арбитражный суд Красноярского края принял заявление налоговой службы о банкротстве ПАО «Красноярский хлеб», пишет «Коммерсантъ-Сибирь». Истец заявил о задолженности в размере 128,1 млн руб.

Отмечается, что исковое заявление дважды оставлялось без движения, теперь, как следует из определения суда, истцом устранены все недочеты. Заседание по проверке обоснованности заявления состоится 14 сентября.

Напомним, впервые исковое заявление о банкротстве одного из ведущих продовольственных предприятий региона поступило в арбитраж 13 июня. У «Красноярского хлеба» имеется 196 исполнительных производств на общую сумму 149 млн рублей.

ПАО «Красноярский хлеб» располагает сетью фирменных магазинов, выпускает более 400 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. На рынки Красноярского края и соседних регионов поставляется свыше 27 тыс. тонн продукции.

Бывшего гендиректора «Красноярского хлеба» Виталия Тычинина в феврале заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 31 млн руб. Предприятие периодически задерживало зарплату своим сотрудникам, а год назад за долги его чуть было не отключили от электроснабжения.