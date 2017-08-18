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08:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Излишки урожая новосибирских аграриев отправят на экспорт

Специалисты Россельхознадзора начали оценку качества полей, где крестьяне этим летом выращивали пшеницу, овес, рапс. Излишки отправят на экспорт.

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Салангина, корреспондент: «Разговоры об экспорте нашей сельхозпродукции за пределы страны начались еще пять лет назад. Уже тогда в хозяйствах России начались тотальные проверки почвы и зерна на качество, соответствующее запросам китайской стороны».

Выбор остановили на Сибири. В федеральном Минсельхозе наиболее благоприятным с экологической точки зрения считают Новосибирскую область.

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Специалисты Россельзхознадзора в поля области с проверками отправляются уже в мае. Еще до начала посевной. В течение всего лета, пока рапс, пшеница, кукуруза растет-еще несколько визитов контролеров. Зерно для экспорта должно быть качественным.

Андрей Каждан, старший государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений: «Они не хотят, чтобы наши сорняки попали в их поля. Поэтому, наша задача проверить данные посевы, если есть сорняки, то либо дать какие-то рекомендации по очистке этого материала. Либо не рекомендовать их для отправки в Китай».

Поселок Евсино. В этих полях выращивают пшеницу, овес, ячмень, рапс. Большая часть на корма местной птицефабрики. Излишки на продажу. Так выгоднее.

Юрий Ермачек, заместитель генерального директора по растениеводству хозяйства «Евсинская птицефабрика»: «На сегодняшний день есть необходимость в продаже овса. Пшеница, как правило, уходит на собственные нужды. Овес остается. Поэтому надо искать пути его реализации».

В реестре уже свыше тридцати хозяйств области, которые готовы выйти с излишками своей продукцией на зарубежный рынок.

Василий Пронькин, министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Мы утвердили проект соглашения между правительством новосибирской области и объединенной зерновой компанией, именно по совместному решению тех за, которые позволят вывести излишки продукции за рубеж, и прежде всего в юго-восточную Азию, чтобы помочь сельхозпроизводителю ни в одиночку выходить за пределы, а при помощи сельхозкооперации, при помощи государственной структуры, какой является объединенная зерновая компания, эту задачу решить».

Каждый год в регионе-остается свыше миллиона тонн зерна. Излишки будут отправлять в ближайшие порты Дальнего Востока. Чтобы сибирские селяне не терпели убытки при перевозке экспортной продукции, в правительстве России сегодня рассматривается вопрос о выдачи крестьянам субсидий — на транспортные расходы.

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