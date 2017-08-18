Излишки урожая новосибирских аграриев отправят на экспорт
Специалисты Россельхознадзора начали оценку качества полей, где крестьяне этим летом выращивали пшеницу, овес, рапс. Излишки отправят на экспорт.
Специалисты Россельхознадзора начали оценку качества полей, где крестьяне этим летом выращивали пшеницу, овес, рапс. Излишки отправят на экспорт.
Ольга Салангина, корреспондент: «Разговоры об экспорте нашей сельхозпродукции за пределы страны начались еще пять лет назад. Уже тогда в хозяйствах России начались тотальные проверки почвы и зерна на качество, соответствующее запросам китайской стороны».
Выбор остановили на Сибири. В федеральном Минсельхозе наиболее благоприятным с экологической точки зрения считают Новосибирскую область.
Специалисты Россельзхознадзора в поля области с проверками отправляются уже в мае. Еще до начала посевной. В течение всего лета, пока рапс, пшеница, кукуруза
Андрей Каждан, старший государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений: «Они не хотят, чтобы наши сорняки попали в их поля. Поэтому, наша задача проверить данные посевы, если есть сорняки, то либо дать
Поселок Евсино. В этих полях выращивают пшеницу, овес, ячмень, рапс. Большая часть на корма местной птицефабрики. Излишки на продажу. Так выгоднее.
Юрий Ермачек, заместитель генерального директора по растениеводству хозяйства «Евсинская птицефабрика»: «На сегодняшний день есть необходимость в продаже овса. Пшеница, как правило, уходит на собственные нужды. Овес остается. Поэтому надо искать пути его реализации».
В реестре уже свыше тридцати хозяйств области, которые готовы выйти с излишками своей продукцией на зарубежный рынок.
Василий Пронькин, министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Мы утвердили проект соглашения между правительством новосибирской области и объединенной зерновой компанией, именно по совместному решению тех за, которые позволят вывести излишки продукции за рубеж, и прежде всего в
Каждый год в