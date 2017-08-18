Почему в России резко дешевеет элитная недвижимость

Элитная недвижимость в России дешевеет быстрее, чем в других странах. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Knight Frank, проанализировав рынок более чем в 40 крупных мегаполисах. Из российских городов в исследование попали Москва и Санкт-Петербург. Цены на жилые квадраты премиум-класса в столице за год упали на 11,6%, в городе на Неве — на 7,9%.

Элитный ценопад

Опрошенные «Ридусом» эксперты эту тенденцию подтвердили. По словам руководителя отдела элитной недвижимости компании «БЕСТ» Елены Аросевой-Кашириной, в Москве падение цен было даже более ощутимым: за прошлый год они снизились примерно на 13%, в первом полугодии текущего года — на 7%, а в общей сложности за полтора года падение составило порядка 20%.

Эксперт прогнозирует, что до конца года цены могут еще снизиться, примерно на 5%. А дальше многое будет зависеть от того, как станет меняться политическая ситуация.

С тем, что цены на элитную недвижимость снижаются очень существенно, согласна и руководитель направления городская недвижимость компании Wellhome Татьяна Дмитриева. Вместе с тем, она отметила, что сейчас на рынке наблюдается ситуация, которая позволяет ожидать приостановки этого ценопада.

Больших дисконтов, которые предлагались еще два-три месяца назад, сейчас уже нет, и сам по себе рынок довольно активный и живой, что для августа не характерно, пояснила эксперт.

Кризис и избыток предложения

В снижение цен виноват кризис. «Спрос рождает предложение, — напоминает Аросева-Каширина. — Спроса меньше на элитную недвижимость, поэтому и падение идет. Мы же все-таки находимся в некоторой изоляции, и денежные средства не так быстро зарабатываются».

По словам Дмитриевой, общая нестабильная экономическая ситуация — это первая причина. Вторая заключается в том, что за последнее время на рынок было выведено много новых объектов. «Такого раньше не было. И сейчас выбор для покупателя элитного жилья довольно-таки большой», — говорит она.

Схожей точки зрения придерживаются и авторы исследования. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, в премиум-сегменте те же проблемы, что и на остальном рынке: на цены давит избыток предложения.

«В первом полугодии стартовали продажи в 8 премиальных и элитных комплексах. Годом раньше вышло всего два проекта и две новые очереди. Сегодня средняя цена предложения находится на уровне 710 тыс. рублей за кв. м, почти на 100 тыс рублей дешевле, чем год назад», — цитирует ее слова Finanz.ru.

Как пояснил генеральный директор Knight Frank StPetersburg Николай Пашков, появление новостроек вытесняет с рынка объекты в уже сданных домах — они-то и дешевеют в первую очередь.

«Элитное жилье очень быстро устаревает, — поддерживает эту мысль Дмитриева. — Те дома, которые были в спросе пять лет назад, уже морально устарели. Новые технологии, новое качество строительства, новые проекты и архитектура — это всегда очень сильно манит. И поэтому, если появляется новый объект на рынке, к нему всегда большой интерес».

Когда выбор слишком велик, покупатель слегка теряется. Люди более придирчиво рассматривают объекты, в результате возникает отложенный спрос. Возможно, как раз сейчас они начинают принимать решение и вкладываются в проекты, что и объясняет нетипичное для августа оживление рынка.

Уйти, чтобы остаться

Спрос богачей на жилье никуда не делся, однако интерес смещается к зарубежным приобретениям, следует из данных Knight Frank. Самым популярным направлением остается Лондон — количество запросов от граждан РФ на покупку жилья в британской столице выросло в 2017 году на 30%. Чаще всего ищут квартиру «для себя, семьи или детей» в бюджете 1,5−5 млн фунтов стерлингов (110−365 млн рублей).

«Люди, которые имеют средства в достатке, всегда приобретали что-то и в России, и за рубежом», — отмечает Аросева-Каширина.

Не исключено, что с точки зрения рыночной конъюнктуры зарубежная недвижимость сегодня действительно несколько выгоднее. Но это не значит, что богачи в принципе отказываются от намерения приобретать жилье в России. Возможно, они просто выжидают еще лучшей цены.