В Астане суд передал дольщикам проблемный ЖК «Абат»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Суд передал дольщикам незавершенный жилой комплекс «Абат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Суд передал дольщикам незавершенный жилой комплекс «Абат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Экономический суд Астаны удовлетворил иск прокурора столицы в интересах более 130 членов
В счет взысканной суммы кооперативу «Успешный дом» передан недостроенный жилой комплекс «Абат» с земельным участком. На сегодняшний день у пайщиков жилого комплекса для завершения строительства появилась возможность привлечь нового инвестора (застройщика).
Напомним, в июле за хищение денежных средств дольщиков руководитель ЖСК «Төленді» Байжуманов А. С. был осужден к 8 годам лишения свободы.