Хабаровским аграриям возместят убытки от природных катаклизмов
Деньги на компенсацию ущерба выделят из федерального бюджета.
Деньги на компенсацию ущерба выделят из федерального бюджета.
Аграриям Хабаровского края, которые в прошлом году потеряли урожай
«Важная тема — выделение средств на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям. Я имею в виду паводки, засуху, град и некоторые другие природные катаклизмы, от которых в прошлом году пострадало сельское хозяйство. Деньги на эти цели в бюджете были предусмотрены. Планируется, что девять регионов получат более 1,3 миллиарда рублей. Именно они в основном пострадали», — сообщил
Деньги распределят между девятью субъектами. Помимо Хабаровского края компенсации выплатят в Республике Башкортостан,
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что
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