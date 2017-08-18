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05:11 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровским аграриям возместят убытки от природных катаклизмов

Деньги на компенсацию ущерба выделят из федерального бюджета.

Аграриям Хабаровского края, которые в прошлом году потеряли урожай из-за природных катаклизмов, выплатят компенсации. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета.

«Важная тема — выделение средств на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям. Я имею в виду паводки, засуху, град и некоторые другие природные катаклизмы, от которых в прошлом году пострадало сельское хозяйство. Деньги на эти цели в бюджете были предусмотрены. Планируется, что девять регионов получат более 1,3 миллиарда рублей. Именно они в основном пострадали», — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании российского кабмина.

Деньги распределят между девятью субъектами. Помимо Хабаровского края компенсации выплатят в Республике Башкортостан, Карачаево-Черкессии, Республике Тыва, Чеченской Республике, Приморском крае, Волгоградской, Вологодской и Тульской областях.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что из-за переувлажнения почвы в регионе в сентябре прошлого года ввели режим ЧС. Отменили его только в феврале, когда удалось завершить комплекс мер по ликвидации последствий.

Летом 2016 года часть урожая картофеля фермеров в Хабаровском крае сгнила прямо на полях. Специальная техника для сбора корнеплодов вязла в размокшей земле картофельных угодий, вместо привычных двух недель рабочие не могли собрать картофель больше месяца. Заготовку сочных кормов для скота из-за капризов погоды пришлось начать с опозданием. Кроме того, переувлажнение почвы сказалось на урожае пшеницы: в прошлом году уборочная кампания на полях региона стартовала в непростых условиях и с отставанием от плана.

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