Хабаровским аграриям возместят убытки от природных катаклизмов

Аграриям Хабаровского края, которые в прошлом году потеряли урожай из-за природных катаклизмов, выплатят компенсации. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета.

«Важная тема — выделение средств на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям. Я имею в виду паводки, засуху, град и некоторые другие природные катаклизмы, от которых в прошлом году пострадало сельское хозяйство. Деньги на эти цели в бюджете были предусмотрены. Планируется, что девять регионов получат более 1,3 миллиарда рублей. Именно они в основном пострадали», — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании российского кабмина.

Деньги распределят между девятью субъектами. Помимо Хабаровского края компенсации выплатят в Республике Башкортостан, Карачаево-Черкессии, Республике Тыва, Чеченской Республике, Приморском крае, Волгоградской, Вологодской и Тульской областях.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что из-за переувлажнения почвы в регионе в сентябре прошлого года ввели режим ЧС. Отменили его только в феврале, когда удалось завершить комплекс мер по ликвидации последствий.