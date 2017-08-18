На подготовку к зиме в Красноярском крае выделено 900 млн рублей
Эти средства уже распределены между 57 муниципалитетами.
Эти средства уже распределены между 57 муниципалитетами.
В Красноярском крае на подготовку к зиме выделено 0,9 млрд рублей. Об этом сообщает
Губернатор Владимир Толоконский провел совещание по подготовке систем жизнеобеспечения региона к зиме. В нем приняли участие министры, руководители ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов.
Основной темой встречи стала готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ и учреждений социальной отрасли.
Из краевой казны на подготовку к отопительному сезону выделено 900 млн рублей. В частности, 500 млн рублей планируется потратить на выполнение 127 неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры. Эти средства уже распределены между 57 муниципалитетами Красноярского края.
В территориях планируется заменить более 44 км инженерных сетей, отремонтировать 27 котельных, 19 водозаборных сооружений и 24 водонапорные башни. Особое внимание будет уделено тем домам, где проходит капитальный ремонт.