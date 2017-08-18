На подготовку к зиме в Красноярском крае выделено 900 млн рублей

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В Красноярском крае на подготовку к зиме выделено 0,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Владимир Толоконский провел совещание по подготовке систем жизнеобеспечения региона к зиме. В нем приняли участие министры, руководители ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов.

Основной темой встречи стала готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ и учреждений социальной отрасли.

Из краевой казны на подготовку к отопительному сезону выделено 900 млн рублей. В частности, 500 млн рублей планируется потратить на выполнение 127 неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры. Эти средства уже распределены между 57 муниципалитетами Красноярского края.