Чиновники отчитались о ходе ремонтных работ на красноярской набережной
На участке от регистрационной палаты до улицы Декабристов выкопали траншею для установки новой опоры освещения, на следующей неделе приступят к укладке спортивного покрытия.
На участке от регистрационной палаты до улицы Декабристов выкопали траншею для установки новой опоры освещения, на следующей неделе приступят к укладке спортивного покрытия.
После возобновления движения на Дубровинского приступят к укладке брусчатки. Работы ведут по графику и планируют завершить в конце сентября.
«Выполняются работы на втором участке по устройству спортивного павильона, где будут туалеты, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; комната матери и ребёнка, пункт охраны, видеонаблюдение, 77 камер», — сообщил lиректор МАО Красноярска «Центр спортивных клубов» Александр Митрошкин.