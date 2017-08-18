Чиновники отчитались о ходе ремонтных работ на красноярской набережной

После возобновления движения на Дубровинского приступят к укладке брусчатки. Работы ведут по графику и планируют завершить в конце сентября.



«Выполняются работы на втором участке по устройству спортивного павильона, где будут туалеты, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; комната матери и ребёнка, пункт охраны, видеонаблюдение, 77 камер», — сообщил lиректор МАО Красноярска «Центр спортивных клубов» Александр Митрошкин.



