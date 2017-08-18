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05:43 (мск), источник: Вести - Красноярск

Чиновники отчитались о ходе ремонтных работ на красноярской набережной

На участке от регистрационной палаты до улицы Декабристов выкопали траншею для установки новой опоры освещения, на следующей неделе приступят к укладке спортивного покрытия.

Во время загрузки произошла ошибка.

После возобновления движения на Дубровинского приступят к укладке брусчатки. Работы ведут по графику и планируют завершить в конце сентября.

«Выполняются работы на втором участке по устройству спортивного павильона, где будут туалеты, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; комната матери и ребёнка, пункт охраны, видеонаблюдение, 77 камер», — сообщил lиректор МАО Красноярска «Центр спортивных клубов» Александр Митрошкин.

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