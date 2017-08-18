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05:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области благоустройство требуется 82% дворов и 75% общественных территорий

Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, вопросы разработки государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы и правил предоставления субсидий на ее реализацию в 2018 году обсудили на заседании межведомственной комиссии. Программу предстоит утвердить до 1 сентября. До конца этого года аналогичные муниципальные программы должны быть приняты во всех муниципальных образованиях, в состав которых входят населенные пункты с численностью более 1000 человек. Их в области 161 (173 населенных пункта).

Источник: РИА "Новости"

Для формирования муниципальных программ запущена процедура инвентаризации всех территорий в муниципальных образованиях. В настоящее время в регионе реализуется первый этап приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на 2017 год. Субсидии получили 15 муниципальных образований. В 31 дворе из 317, включенных в программу, уже начались работы по благоустройству, по остальным территориям завершаются конкурсные процедуры.

«Этот год — пилотный в реализации проекта. Где-то мы сейчас шишки набиваем. Но с другой стороны, все уже понимают, что этот приоритетный проект позволяет территориям меняться. У некоторых муниципалитетов на это никогда не было денег», — сказал и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Члены межведомственной комиссии, в которую входят представители правительства и Законодательного собрания Иркутской области, службы архитектуры региона, общественных организаций, администраций муниципальных образований, обсудили, в частности, какие критерии могут стать основными при выборе муниципалитетов для включения их в программу благоустройства, а также возможный объем субсидий за счет средств областного бюджета на благоустройство дворов, общественных пространств и парков в 2018 году.

15 августа проект государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы размещен на сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и предлагается к общественному обсуждению.

Фото с сайта правительства Иркутской области.

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