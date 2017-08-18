«Ведомости» сообщили об участии ФСБ в разработке международного стандарта блокчейна

Источник: Reuters

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с вошедшими в комитет специалистами. По их словам, первая встреча комитета состоялась в апреле в Сиднее.

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Российскую делегацию из четырех человек возглавил Григорий Маршалко, заявил член комитета ISO, замначальника лаборатории компании «Инфотекс» Максим Шевченко. Он не стал уточнять, действительно ли господин Маршалко работает в ФСБ, но добавил, что делегация состоит из членов российского комитета Росстандарта по стандартизации криптографии.

Сам Григорий Маршалко подтвердил «Ведомостям», что представляет ФСБ в комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Свое участие в комитете ISO он комментировать не стал и перенаправил вопрос в центр общественных связей ФСБ. Представитель центра информацию никак не прокомментировал. Один из членов российского комитета в ISO Алексей Уривский пояснил, что задача специалистов из РФ заключается в том, чтобы ввести российские криптографические алгоритмы в международный стандарт блокчейна.

Технология блокчейн — это система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин.