«Ведомости» сообщили об участии ФСБ в разработке международного стандарта блокчейна

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с вошедшими в комитет специалистами. По их словам, первая встреча комитета состоялась в апреле в Сиднее.
Российскую делегацию из четырех человек возглавил Григорий Маршалко, заявил член комитета ISO, замначальника лаборатории компании «Инфотекс» Максим Шевченко. Он не стал уточнять, действительно ли господин Маршалко работает в ФСБ, но добавил, что делегация состоит из членов российского комитета Росстандарта по стандартизации криптографии.
Сам Григорий Маршалко подтвердил «Ведомостям», что представляет ФСБ в комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Свое участие в комитете ISO он комментировать не стал и перенаправил вопрос в центр общественных связей ФСБ. Представитель центра информацию никак не прокомментировал. Один из членов российского комитета в ISO Алексей Уривский пояснил, что задача специалистов из РФ заключается в том, чтобы ввести российские криптографические алгоритмы в международный стандарт блокчейна.
Технология блокчейн — это система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин.
Ранее Минкомсвязь России назвало 2019 год сроком принятия всех нормативно-правовых актов, которые обеспечат использование технологии блокчейн в стране. Минкомсвязи и Минэкономики также рассматривают возможность применения блокчейна в сфере госуправления и экономики.