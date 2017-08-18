Большинство приморцев обязали платить за капитальный ремонт новостроек

«Программа рассчитана до 2043 года, и мы все прекрасно понимаем, что плановый ремонт кровли осуществляется через 20 лет. Также, всем ясно, какое “качественное” жилье сейчас строят, может, ремонт кровли понадобится и раньше. Поэтому, исключений в законе нет, и сумму проплачивают жители новостроек. Однако, исключения только у домов, которые признаны аварийными и идут под снос и дома, в которых менее трех квартир — там капитальный ремонт проводиться не будет», — заявил Горовчук Денис.