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06:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Большинство приморцев обязали платить за капитальный ремонт новостроек

Владельцы квартиры в новостройках будут обязаны платить минимальный взнос за капитальный ремонт наряду с жителями домов, которые не относятся к недавно построенным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Горовчук Денис, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Программа рассчитана до 2043 года, и мы все прекрасно понимаем, что плановый ремонт кровли осуществляется через 20 лет. Также, всем ясно, какое “качественное” жилье сейчас строят, может, ремонт кровли понадобится и раньше. Поэтому, исключений в законе нет, и сумму проплачивают жители новостроек. Однако, исключения только у домов, которые признаны аварийными и идут под снос и дома, в которых менее трех квартир — там капитальный ремонт проводиться не будет», — заявил Горовчук Денис.

Интересно, что в зависимости от того, какой порядок формирования фонда капитального ремонта своего дома выбрали собственники жилых помещений, средства будут перечисляться либо на специальный счёт дома, либо аккумулироваться на счёте регионального оператора — Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Согласно Жилищному кодексу РФ, Фонд капитального ремонта обязан выставлять квитанции только тем собственникам, которые формируют фонд капитального ремонта своего дома на счёте регионального оператора. Таких в Приморском крае — более 90 процентов.

Напомним, новый закон о капитальном ремонте жилья принят из-за изменений в Жилищный кодекс. Определен минимальный размер взносов за капитальный ремонт — 6 рублей 57 копеек за квадратный метр. Тариф устанавливается раз в три года. Для льготных категорий граждан предусмотрена субсидия.

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