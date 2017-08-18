Украинский банк Кенеса Ракишева продает активы

Источник: Forbes.kz

Согласно данным, опубликованным на сайте Антимонопольного комитета, кипрской компании Dragon Capital Investments Limited предоставлено разрешение на опосредованную (через ООО «Проперти Менеджмент Солюшнс ТУ») покупку активов ПАО «БТА Банк» в виде целостного имущественного комплекса — бизнес-центра «Прайм» и бизнес-центра «Евразия». БЦ «Прайм», площадью 9,5 тыс. кв. м, находится в Киеве по адресу Жилянская, 48−50. БЦ «Евразия», площадью 33,4 тыс. кв. м, также находится на улице Жилянской, 75. Оба относятся к офисам класса А.

ПАО «БТА Банк» (Украина) является дочерней компанией АО «БТА Банк». На сегодня основным владельцем АО «БТА Банк» является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, который приобрел у другого крупного акционера БТА Нуржана Субханбердина 299 211 380 223 штук простых акций БТА. В результате указанной сделки прямая доля Кенеса Ракишева выросла с 48,89% до 97,79%. Нуржан Субханбердин полностью вышел из состава акционеров БТА.

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Напомним, что в феврале 2016 АО «Казкоммерцбанк» реализовал 608 374 602 366 простых акций АО «БТА Банк», что составляет 99,4187%. Указанные акции БТА были проданы Кенесу Ракишеву — 299 211 380 223 акций (или 49,18% от реализованных акций БТА), Нуржану Субханбердину — 299 211 380 223 акций (или 49,18% от реализованных акций БТА) и миноритарным акционерам ККБ — 9 951 841 920 акций (или 1,64% от реализованных акций БТА). Стоимость 1 простой акции составила 0,00001 тенге. Таким образом, общая сумма сделки составила 6 083 746 тенге. Это означает, что Кенес Ракишев и Нуржан Субханбердин заплатили за 98,36% акций БТА 5,984 млн тенге или по 2, 992 млн тенге за долю.

Кенес Ракишев занимает 7 строчку в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2017» и 5 строчку в рейтинге «50 самых влиятельных бизнесменов — 2016» по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние, по подсчетам Forbes Kazakhstan, равно $705 млн.

Dragon capital — одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Компания была создана в 2000 в Киеве выходцем из чешской инвестиционной компании Wood&Co Томашем Фиалой, которому принадлежит контроль над компанией и сегодня.

Кроме Томаша Фиалы, в компании имеют доли миноритарные акционеры. До недавнего времени среди них был один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs.