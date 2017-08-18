Украинский банк Кенеса Ракишева продает активы
Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Антимонопольного комитета Украины.
Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Антимонопольного комитета Украины.
Согласно данным, опубликованным на сайте Антимонопольного комитета, кипрской компании Dragon Capital Investments Limited предоставлено разрешение на опосредованную (через ООО «Проперти Менеджмент Солюшнс ТУ») покупку активов ПАО «БТА Банк» в виде целостного имущественного комплекса —
ПАО «БТА Банк» (Украина) является дочерней компанией АО «БТА Банк». На сегодня основным владельцем АО «БТА Банк» является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, который приобрел у другого крупного акционера БТА Нуржана Субханбердина 299 211 380 223 штук простых акций БТА. В результате указанной сделки прямая доля Кенеса Ракишева выросла с 48,89% до 97,79%. Нуржан Субханбердин полностью вышел из состава акционеров БТА.
Напомним, что в феврале 2016 АО «Казкоммерцбанк» реализовал 608 374 602 366 простых акций АО «БТА Банк», что составляет 99,4187%. Указанные акции БТА были проданы Кенесу Ракишеву — 299 211 380 223 акций (или 49,18% от реализованных акций БТА), Нуржану Субханбердину — 299 211 380 223 акций (или 49,18% от реализованных акций БТА) и миноритарным акционерам ККБ — 9 951 841 920 акций (или 1,64% от реализованных акций БТА). Стоимость 1 простой акции составила 0,00001 тенге. Таким образом, общая сумма сделки составила 6 083 746 тенге. Это означает, что Кенес Ракишев и Нуржан Субханбердин заплатили за 98,36% акций БТА 5,984 млн тенге или по 2, 992 млн тенге за долю.
Кенес Ракишев занимает 7 строчку в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2017» и 5 строчку в рейтинге «50 самых влиятельных бизнесменов — 2016» по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние, по подсчетам Forbes Kazakhstan, равно $705 млн.
Dragon capital — одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Компания была создана в 2000 в Киеве выходцем из чешской инвестиционной компании Wood&Co Томашем Фиалой, которому принадлежит контроль над компанией и сегодня.
Кроме Томаша Фиалы, в компании имеют доли миноритарные акционеры. До недавнего времени среди них был один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs.
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