Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Чёрный купальник: Канделаки показала фигуру в Крыму
Эксперт: армия Украины рискует прыгнуть в «котел»
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Тень Земли
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
09:39 (мск), источник: VN.ru

700 домов пройдут капремонт в области в 2017 году

До конца этого года в Новосибирской области капитально отремонтируют почти 700 многоквартирных домов. Добиться такого результата, а он выше среднего по России, удается благодаря самим собственникам жилья.

Собираемость платы за капремонт в нашем регионе почти 90 процентов. В областном министерстве ЖКХ отмечают: жители видят, что программа реально работает. Больше 200 домов уже отремонтировали. Четыреста с лишним объектов закончат до конца октября. Меньше, говорят в правительстве региона, стало печальных примеров недобросовестных подрядчиков. Как итог — высокое качество ремонтных работ, что также повышает лояльность людей к программе капитального ремонта.

Во время загрузки произошла ошибка.

— На территории субъекта сформирован пул подрядных организаций, так называемый реестр качества подрядных организаций, именно эти организации выполняют сейчас работы надлежащего качества. Подрядные организации прекрасно понимают, что федеральные и региональные правила очень жесткие, и при некачественном выполнении ремонтных работ и при задержке сроков выполнения ремонтных работ неминуемы санкции в виде расторжения договоров и как следствие исключение из реестра подрядных организаций, — сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вагоны метро работают 15 лет после капитального ремонта
Россиянка пострадала в теракте в Барселоне
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
Скончался пятый участник террористической атаки в Камбрильсе
Уволенных чиновников могут обязать отчитываться о расходах
Минобороны показало пуск «Калибра» с АПЛ «Северодвинск» (видео)
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
На Украине появились подозрительно дешевые Volkswagen Golf Украинское представительство компании Volkswagen начало по весьма интересным ценам предлагать универсалы Golf SportWagen
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь