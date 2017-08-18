700 домов пройдут капремонт в области в 2017 году

Собираемость платы за капремонт в нашем регионе почти 90 процентов. В областном министерстве ЖКХ отмечают: жители видят, что программа реально работает. Больше 200 домов уже отремонтировали. Четыреста с лишним объектов закончат до конца октября. Меньше, говорят в правительстве региона, стало печальных примеров недобросовестных подрядчиков. Как итог — высокое качество ремонтных работ, что также повышает лояльность людей к программе капитального ремонта.

— На территории субъекта сформирован пул подрядных организаций, так называемый реестр качества подрядных организаций, именно эти организации выполняют сейчас работы надлежащего качества. Подрядные организации прекрасно понимают, что федеральные и региональные правила очень жесткие, и при некачественном выполнении ремонтных работ и при задержке сроков выполнения ремонтных работ неминуемы санкции в виде расторжения договоров и как следствие исключение из реестра подрядных организаций, — сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.