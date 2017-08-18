Суковатый: Хабаровская мэрия обновит парк автобусов, как только ХПАТП № 1 станет безубыточным

«Наше [автотранспортное] муниципальное предприятие — кто его довел до банкротства? В течение 10 лет, согласно постановлениям правительства Российской Федерации и наших региональных властей, [муниципалы] перевозили бесплатно 37 категорий льготников. И вот оно — банкротство. Что мы сделали? Мы создали условия для безубыточной работы предприятия. Сейчас нужны правильные управленческие решения, и я думаю, что они эту тему осилят и выйдут на безубыточную работу. Как только выйдут, я точно могу сказать, что мэрия обновит подвижной состав для муниципального предприятия № 1. На следующий год по личному указанию [мэра Александра Соколова] в бюджете заложено 102 млн рублей. Там два варианта: или мы разово закупим штук 15 или 16 автобусов, или будет разовая закупка в лизинг 37 автобусов и семи трамваев. Этот вопрос сейчас рассматривается», — сказал Сергей Суковатый.