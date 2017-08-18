Суковатый: Хабаровская мэрия обновит парк автобусов, как только ХПАТП № 1 станет безубыточным
В 2018 году на покупку общественного транспорта городские власти потратят более 100 млн рублей.
В 2018 году на покупку общественного транспорта городские власти потратят более 100 млн рублей.
Администрация Хабаровска собирается обновить парк автобусов ХПАТП № 1, как только
«Наше [автотранспортное] муниципальное предприятие — кто его довел до банкротства? В течение 10 лет, согласно постановлениям правительства Российской Федерации и наших региональных властей, [муниципалы] перевозили бесплатно 37 категорий льготников. И вот оно — банкротство. Что мы сделали? Мы создали условия для безубыточной работы предприятия. Сейчас нужны правильные управленческие решения, и я думаю, что они эту тему осилят и выйдут на безубыточную работу. Как только выйдут, я точно могу сказать, что мэрия обновит подвижной состав для муниципального предприятия № 1. На следующий год по личному указанию [мэра Александра Соколова] в бюджете заложено 102 млн рублей. Там два варианта: или мы разово закупим штук 15 или 16 автобусов, или будет разовая закупка в лизинг 37 автобусов и семи трамваев. Этот вопрос сейчас рассматривается», — сказал Сергей Суковатый.
Напомним, что в декабре 2015 года муниципальные перевозчики Хабаровска — МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) и «Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ХПАТП № 1) — подали в Арбитражный суд края заявления о собственном банкротстве. Оба предприятия были признаны банкротами в июле 2016-го, тогда же на них открыли конкурсное производство.
В середине августа 2017 года в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах Хабаровска ввели вечерний тариф — теперь проезд дорожает после восьми. Представитель управления транспорта заявил, что это поможет перевозчикам снизить убытки.
Добавим, что осенью в Хабаровск прибудут восемь новых автобусов «Волгабас», работающих на газе. Их в краевую столицу привезет победитель аукциона, проведенного в рамках программы «Доступная среда» на 2014 — 2020 годы. Контракт управление транспорта и коммерсанты подпишут в понедельник, 21 августа.