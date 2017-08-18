Челябинским таможенникам разрешили останавливать фуры для проверки грузов
С 30 августа вступают в силу изменения в федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
С 30 августа вступают в силу изменения в федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Российские таможенники наделены правом останавливать автотранспорт для проверки грузов и документов не только в зонах таможенного контроля вблизи границы России, но и на территориях отдельных субъектов.
Поправки в таможенное законодательство распространяются на 22 региона, в том числе Челябинскую и Курганскую области.
Новые полномочия позволят повысить эффективность работы по выявлению и пресечению незаконного ввоза и оборота на территории РФ санкционных товаров.