Из Узбекистана в Омск завезли дыни с нитратами
«Лакомство» лежало на омских прилавках, пока его не забрали на лабораторное исследование.
«Лакомство» лежало на омских прилавках, пока его не забрали на лабораторное исследование.
Специалисты омского филиала Центра оценки качества зерна изучили в лаборатории семь проб фруктов и овощей, продававшихся на местных рынках. Эксперты исследовали картофель, морковь, репчатый лук, сливы, абрикосы, персики и дыни. В плодах искали пестициды и нитраты.
Испытание прошли все товары, за исключением дынь. В них содержалось повышенное количество нитратов. Как уточняет Центр оценки качества зерна, дыни были ввезены в регион из Узбекистана.
Эксперты передали протоколы исследований в Россельхознадзор. После этого сомнительный товар сняли с продажи.