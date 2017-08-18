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07:50 (мск), источник: Om1.ru

Из Узбекистана в Омск завезли дыни с нитратами

«Лакомство» лежало на омских прилавках, пока его не забрали на лабораторное исследование.

Специалисты омского филиала Центра оценки качества зерна изучили в лаборатории семь проб фруктов и овощей, продававшихся на местных рынках. Эксперты исследовали картофель, морковь, репчатый лук, сливы, абрикосы, персики и дыни. В плодах искали пестициды и нитраты.

Испытание прошли все товары, за исключением дынь. В них содержалось повышенное количество нитратов. Как уточняет Центр оценки качества зерна, дыни были ввезены в регион из Узбекистана.

Эксперты передали протоколы исследований в Россельхознадзор. После этого сомнительный товар сняли с продажи.

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