Инвестор платных парковок в Красноярске начал отключать паркоматы
Компания уже отключила один паркомат на ул. Красной армии и шесть на пр. Мира.
Компания уже отключила один паркомат на ул. Красной армии и шесть на пр. Мира.
Компания «Инфоком» начала постепенно сворачивать проект платных парковок в Красноярске. Инвестор уже отключил 6 паркоматов на пр. Мира и один на ул. Красной армии. Таким образом подрядчик пытается показать, что наладить взаимодействие с городскими властями ему так и не удалось. Об этом директор фирмы «Инфоком» Дмитрий Вилков сообщил телеканалу «ТВК».
Представитель фирмы заявил, что ему больше нет смысла удерживать убыточный проект. По словам подрядчика, за 2 года проект платных парковой так и не окупился.
«Мы постепенно отключаем систему, выключаем паркоматы, машин стало меньше ездить, системы для оплат тоже будут отключаться. То есть пока мы не достигнем, не дойдем до
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов, в свою очередь, настроен на продолжение проекта. В начале августа мэр заявил, что что «независимо от мнения того или иного юридического лица, проект платных парковок будет работать».
Пока мэрия и подрядчик не придут к единому решению, платить за местав центре города автомобилистам все же придется. Именно так журналистам прокомментировали в департаменте горхозяйства.
Отметим, что контракт с инвестором заключен на 5 лет, по истечении срока соглашения оборудование платных парковок будет передано в муниципальную собственность.