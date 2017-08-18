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07:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Инвестор платных парковок в Красноярске начал отключать паркоматы

Компания уже отключила один паркомат на ул. Красной армии и шесть на пр. Мира.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «Инфоком» начала постепенно сворачивать проект платных парковок в Красноярске. Инвестор уже отключил 6 паркоматов на пр. Мира и один на ул. Красной армии. Таким образом подрядчик пытается показать, что наладить взаимодействие с городскими властями ему так и не удалось. Об этом директор фирмы «Инфоком» Дмитрий Вилков сообщил телеканалу «ТВК».

Представитель фирмы заявил, что ему больше нет смысла удерживать убыточный проект. По словам подрядчика, за 2 года проект платных парковой так и не окупился.

«Мы постепенно отключаем систему, выключаем паркоматы, машин стало меньше ездить, системы для оплат тоже будут отключаться. То есть пока мы не достигнем, не дойдем до какого-то уровня текущей окупаемости — у нас все будет отключаться», — цитирует телеканал директора фирмы.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов, в свою очередь, настроен на продолжение проекта. В начале августа мэр заявил, что что «независимо от мнения того или иного юридического лица, проект платных парковок будет работать».

Пока мэрия и подрядчик не придут к единому решению, платить за местав центре города автомобилистам все же придется. Именно так журналистам прокомментировали в департаменте горхозяйства.

Отметим, что контракт с инвестором заключен на 5 лет, по истечении срока соглашения оборудование платных парковок будет передано в муниципальную собственность.

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