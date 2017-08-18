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07:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Росавиация одобрила планы реконструкции иркутского аэропорта

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько одобрил планы по реконструкции иркутского аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служб аэропорта, сегодня прошло совещание и.о. председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, генерального директора аэропорта Александра Рябикина с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

На встрече обсудили вопросы и планы реконструкции иркутского аэропорта. Руслан Болотов сообщил, что в ближайшее время предприятие уже приступит к подготовительным работам. В свою очередь, Александр Нерадько одобрил планы, которые ему озвучили, и пообещал поддержку.

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