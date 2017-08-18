Росавиация одобрила планы реконструкции иркутского аэропорта
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько одобрил планы по реконструкции иркутского аэропорта.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько одобрил планы по реконструкции иркутского аэропорта.
Как 18 августа 2017 года сообщила
На встрече обсудили вопросы и планы реконструкции иркутского аэропорта. Руслан Болотов сообщил, что в ближайшее время предприятие уже приступит к подготовительным работам. В свою очередь, Александр Нерадько одобрил планы, которые ему озвучили, и пообещал поддержку.