Росавиация одобрила планы реконструкции иркутского аэропорта

Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служб аэропорта, сегодня прошло совещание и.о. председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, генерального директора аэропорта Александра Рябикина с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

На встрече обсудили вопросы и планы реконструкции иркутского аэропорта. Руслан Болотов сообщил, что в ближайшее время предприятие уже приступит к подготовительным работам. В свою очередь, Александр Нерадько одобрил планы, которые ему озвучили, и пообещал поддержку.