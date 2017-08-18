За нерадивых застройщиков в Приморье взялась прокуратура — возбуждены уголовные дела
В скандальной истории «обманутых артемовских дольщиков» появились первые уголовные дела, сообщает ИА «Deita.ru».
В скандальной истории «обманутых артемовских дольщиков» появились первые уголовные дела, сообщает ИА «Deita.ru».
В результате проведенных прокуратурой города Артема проверок соблюдения прав граждан, являющихся членами жилищных накопительных кооперативов «Солнечная долина» и «Приморский», органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела.
Как говорится в сообщении ведомства, за подписью прокурора города Павла Гричановского, по результатам рассмотрения постановления прокурора города Артема о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по факту незаконного использования АО «Стройинвест» денежных средств граждан, являющихся паевыми взносами в ЖНК «Солнечная долина», на строительство квартир в жилом доме по ул. Тихоокеанская, 7 В г. Артеме следственным отделом г. Артема СУ СК РФ по Приморскому краю
Также следственным отделом г. Артема СУ СК РФ по Приморскому краю
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Артема.
Напомним, проблема обманутых дольщиков становится все более актуальной для Приморья. В одном из своих материалов «Deita.ru» рассказывало о сложившейся ситуации в городе Артем, где начавшийся бум новостроек грозит перерасти в парад «недостроев». И, вполне вероятно, в бунт тысячи дольщиков, несколько лет ожидающих обещанного жилья. В настоящее время местным застройщиком нарушены сроки сдачи порядка восьми объектов жилого строительства, сразу двух ЖНК — «Приморский» и «Солнечная долина», а сотни людей не могут дождаться заселения в уже оплаченные ими квартиры.
Застройщиком артемовских «недостроев» выступает компания «ДВ-Монолит», а также находящаяся с ним в тесных связях компания «Строинвест». Стоит отметить, что «Стройинвест» является ведущим, если не основным, застройщиком многоквартирного жилья в Артеме. Учредителем «Стройинвеста» значится Николай Сигинур, почетный житель Артема и депутат местной Думы. Ему же совместно с сыном Евгением принадлежит строительная компания «ДВ Монолит». Директором последней является Татьяна Сигинур. В свою очередь Николай, Евгений и Татьяна Сигинур значатся одними из совладельцев ЖНК «Приморский» и ЖНК «Солнечная долина». Председателями которых являются соответственно, Алексей Логачев и Елена Курило.
Андрей Горюнов.