За нерадивых застройщиков в Приморье взялась прокуратура — возбуждены уголовные дела

Источник: ДЕЙТА

В результате проведенных прокуратурой города Артема проверок соблюдения прав граждан, являющихся членами жилищных накопительных кооперативов «Солнечная долина» и «Приморский», органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела.

Как говорится в сообщении ведомства, за подписью прокурора города Павла Гричановского, по результатам рассмотрения постановления прокурора города Артема о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по факту незаконного использования АО «Стройинвест» денежных средств граждан, являющихся паевыми взносами в ЖНК «Солнечная долина», на строительство квартир в жилом доме по ул. Тихоокеанская, 7 В г. Артеме следственным отделом г. Артема СУ СК РФ по Приморскому краю 20.07.2017 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств пайщиков ЖНК «Солнечная долина».

Также следственным отделом г. Артема СУ СК РФ по Приморскому краю 14.08.2017 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств пайщиков ЖНК «Приморский», являющихся паевыми взносами на строительство квартир в жилом доме по ул. Сахалинская, 4 в г. Артеме.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Артема.

Напомним, проблема обманутых дольщиков становится все более актуальной для Прим­орья. В одном из св­оих материалов «Deit­a.ru» рассказывало о сложившейся ситуации в городе Артем, где начавшийся бум нов­остроек грозит перер­асти в парад «недост­роев». И, вполне вер­оятно, в бунт тысячи дольщиков, несколько лет ожидающих обещ­анного жилья. В наст­оящее время местным застройщ­иком нарушены сроки сдачи порядка восьми объе­ктов жилого строительства, сразу двух ЖНК — «Приморский» и «Солнечная долина», а сотни людей не могут дождаться заселения в уже оплаченные ими квартиры.

Застройщиком артемовских «недостроев» выступает компания «ДВ-Монолит», а также находящаяся с ним в тесных связях компания «Строинвест». Стоит отметить, что «Стройинвест» является ведущим, если не основным, застройщиком многоквартирного жилья в Артеме. Учредителем «Стройинвеста» значится Николай Сигинур, почетный житель Артема и депутат местной Думы. Ему же совместно с сыном Евгением принадлежит строительная компания «ДВ Монолит». Директором последней является Татьяна Сигинур. В свою очередь Николай, Евгений и Татьяна Сигинур значатся одними из совладельцев ЖНК «Приморский» и ЖНК «Солнечная долина». Председателями которых являются соответственно, Алексей Логачев и Елена Курило.