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08:13 (мск), источник: Uralpress.ru

По программе переселения в Челябинской области снесено 1160 аварийных домов

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное совещание с главами муниципальных образований по организации сноса аварийных домов в рамках программы переселения. На сегодняшний день в регионе снесено 82% ветхого жилья, сообщает пресс-служба главы региона.

«Завершающим условием выполнения программных мероприятий является снос расселенных аварийных домов. Прошу уделить этому вопросу особое внимание, так как до завершения программы остались считанные дни. В Челябинской области поручение Президента Российской Федерации должно быть выполнено в срок», — подчеркнул Борис Дубровский.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль доложил, что в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилья, реализуемых с 2008 года совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ, на 16 августа текущего года снесено 1160 аварийных домов площадью 370,54 тысяч квадратных метров, что составляет 82%.

До 1 сентября 2017 года в муниципальных образованиях необходимо снести 251 аварийный дом площадью 90,5 тысяч квадратных метров, в том числе 239 аварийных домов, расселенных в настоящее время, и 12 строений, планируемых к расселению в августе 2017 года.

«Строительство домов, жилые помещения в которых предназначены для исполнения программных мероприятий, завершено в полном объеме. Для граждан, отказавшихся от переселения в город Челябинск и проживающих в Ашинском, Катав-Ивановском и Карталинском муниципальных районах, приобретены жилые помещения на вторичном рынке», — обозначил Сергей Шаль.

На сегодняшний день, из запланированных к расселению 191,65 тысячи квадратных метров жилья (12,2 тысяч человек), расселено 185,57 тысяч квадратных метров (11,9 тысяч человек). С гражданами, проживающими в аварийном жилье, в настоящее время проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов, на построенные жилые помещения. Так в Челябинском городском округе в ближайшее время документы на жилье получат 100 человек, и 200 человек в Троицком городском округе, что позволит добиться 100% показателя в количестве переселённых граждан.

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