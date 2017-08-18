По программе переселения в Челябинской области снесено 1160 аварийных домов

«Завершающим условием выполнения программных мероприятий является снос расселенных аварийных домов. Прошу уделить этому вопросу особое внимание, так как до завершения программы остались считанные дни. В Челябинской области поручение Президента Российской Федерации должно быть выполнено в срок», — подчеркнул Борис Дубровский.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль доложил, что в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилья, реализуемых с 2008 года совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ, на 16 августа текущего года снесено 1160 аварийных домов площадью 370,54 тысяч квадратных метров, что составляет 82%.

До 1 сентября 2017 года в муниципальных образованиях необходимо снести 251 аварийный дом площадью 90,5 тысяч квадратных метров, в том числе 239 аварийных домов, расселенных в настоящее время, и 12 строений, планируемых к расселению в августе 2017 года.

«Строительство домов, жилые помещения в которых предназначены для исполнения программных мероприятий, завершено в полном объеме. Для граждан, отказавшихся от переселения в город Челябинск и проживающих в Ашинском, Катав-Ивановском и Карталинском муниципальных районах, приобретены жилые помещения на вторичном рынке», — обозначил Сергей Шаль.