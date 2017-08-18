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08:10 (мск), источник: АиФ Омск

Для омичей проведут акцию «Найди работу сегодня»

21 и 23 августа в информационном центре государственной службы занятости населения консультанты помогут с профориентацией безработных омичей.

Акция «Найди работу сегодня» пройдёт 21 и 23 августа. С 15.00 до 16.00 жители Омской области, находящиеся в поиске работы, могут стать участниками данного проекта в Информационном центре государственной службы занятости населения Омской области, сообщает пресс-служба организации.

Консультанты научат желающих эффективно работать с областным банком вакансий, научат правильно составлять резюме, ответят на вопросы.

«Наша задача — предостеречь граждан от типичных ошибок, — комментирует начальник отдела оказания информационных услуг государственной службы занятости населения Омской области Виктория Пальгуева. — Зачастую соискатели неверно оформляют информацию о себе, когда составляют резюме для потенциального работодателя. Главными должны быть сведения об образовании и трудовом стаже, тогда как общих фраз “образован” “легко обучаем” следует избегать».

Адрес информационного центра: ул. Тарская, 11. Телефоны для справок: 24−53−95, 23−97−24.

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