Правом «налоговых каникул» с начала 2017 года воспользовались 625 южноуральцев
Больше всего предпринимателей, использующих нулевую ставку, организовали бизнес в производственной и научной сферах.
Больше всего предпринимателей, использующих нулевую ставку, организовали бизнес в производственной и научной сферах.
За 7 месяцев 2017 года 625 начинающих предпринимателей заявили в налоговые органы Южного Урала о начале применения нулевой налоговой ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, на основании закона Челябинской области № 101-ЗО впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут использовать нулевую налоговую ставку в течение первых двух налоговых периодов. Преференции предназначены для начинающих бизнесменов, предоставляющих бытовые услуги населению, а также работающих в научной, производственной или социальной сферах.
На нулевую налоговую ставку могут рассчитывать предприниматели, выбравшие патентную систему налогообложения и работающие в сфере услуг по прокату; обрядовых услуг; ремонта жилья и остекления балконов и лоджий; деятельности по устному и письменному переводу; ремонту компьютеров и в других сферах.
В части производства «налоговые каникулы» распространяются на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства. В социальной сфере — на образование,
Больше всего предпринимателей, использующих нулевую ставку, применяют упрощенную систему налогообложения и организовали бизнес в производственной сфере (192 человека), 107 — в научной, 68 — в сфере бытовых услуг и 51- в социальной.
Нулевой налоговой ставкой для патентной системы налогообложения воспользовались 207 предпринимателей, из них большинство предоставляет услуги по обучению населения на курсах и репетиторству, выполняет работы по разработке программ для ЭВМ, проводит занятия по физической культуре и спорту, а также занимается ремонтом жилья.