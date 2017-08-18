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07:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермь ждет масштабное отключение воды

ПЕРМЬ, 18 августа, ФедералПресс. На ближайшие выходные в Перми ожидается останов Большекамского водозабора (БКВ). Это делается для проведения плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, напоминает «Новогор-Прикамье».

В 2017 году останов БКВ запланирован на период с 20.00 18 августа до 8.00 20 августа. Подача холодной воды будет прекращена в:

— Свердловском районе (м/р Н. Островского, ограниченный улицами Пушкина, Сибирская и Чернышевского, в том числе дома по ул. Чернышевского с 1 по 11);.

— Индустриальном районе (ул. Ш. Космонавтов 110, 112, 114);.

— Мотовилихинском районе (без воды часть м/р Городские горки от ул. Уральская до ул. Макаренко, м/р Цирк, м/р Рабочий поселок);.

— Дзержинском районе (полностью левобережная часть, м/р Мильчакова — с водой, кроме дома по ул. Ш. Космонавтов, 57);.

— Ленинском районе (полностью левобережная часть, кроме: ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; ул. Пушкина от ул. Сибирская до ул. Попова; Комсомольский просп. 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38; ул. Екатерининская от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева; ул. Ленина 58,58а; ул. Куйбышева 16, 31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48);.

— Пермском районе: село Кондратово.

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