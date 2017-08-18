Полпреду президента доложили о будущем «Уралвагонзавода»

Темой встречи стала поддержка проектов предприятия в рамках подготовки госпрограммы развития ОПК до 2025 года. Потапов рассказал бывшему начальнику цеха УВЗ о недавнем совещании в Нижнем Тагиле, где обсуждалось развитие производственных мощностей корпорации в целом и инвестпроекты, шесть из которых предложил непосредственно «Уралвагонзавод».