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08:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Полпреду президента доложили о будущем «Уралвагонзавода»

Планы амбициозные.

Модернизацию производства «Уралвагонзавода» под выпуск новой военной техники обсудили уральский полпред Президента РФ Игорь Холманских и гендиректор предприятия Александр Потапов.

Темой встречи стала поддержка проектов предприятия в рамках подготовки госпрограммы развития ОПК до 2025 года. Потапов рассказал бывшему начальнику цеха УВЗ о недавнем совещании в Нижнем Тагиле, где обсуждалось развитие производственных мощностей корпорации в целом и инвестпроекты, шесть из которых предложил непосредственно «Уралвагонзавод».

Включение проектов в новую программу развития оборонно-промышленного комплекса сделает работу предприятия стабильной и долгосрочной, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе аппарата Игоря Холманских.

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