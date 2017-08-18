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08:29 (мск), источник: Вести - Пермь

«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем

Из 17 проблемных объектов, внесенных в реестр «обманутых дольщиков», в проекте смогут участвовать только 6 домов.

Источник: Вести - Пермь

Обманутые дольщики в Прикамье получили шанс на решение своей проблемы. Депутаты Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект о мерах государственной поддержки. Здесь, правда, сразу стоит оговориться, что касается этот закон далеко не всех — из 17 проблемных объектов, официально внесенных в реестр «обманутых дольщиков», в проекте смогут участвовать только 6 домов. И это только те вкладчики, кто заключил договор долевого участия, чей застройщик уже признан банкротом.

Далее жильцы должны организовать ЖСК, своими силами достроить объект, а уже после этого только несколько категорий граждан могут рассчитывать на получение государственной субсидии. В первую очередь это все льготники, имеющие право на улучшение жилищных условий, а также пенсионеры, одинокие родители, «ипотечники», обладатели «шахтерского» или «материнского» сертификатов.

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