В Советском районе снесли 16 павильонов за незаконную торговлю алкоголем
К сносу готовится павильон, расположенный на бульваре Солнечный, 5.
К сносу готовится павильон, расположенный на бульваре Солнечный, 5.
В Советском районе продолжается снос павильонов, владельцы которых нарушили правила продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает
На работу павильонов в администрацию Советского района постоянно поступают жалобы от горожан на продажу алкогольной продукции, антисанитарное состояние, неухоженную прилегающую территорию и нарушение правил благоустройства. Только в 2017 году поступило более 360 таких обращений.
«Хочу предупредить всех предпринимателей о серьезном ужесточении федерального законодательства в части нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Кодексе об административных нарушениях значительно увеличены штрафы для юридических лиц, в Уголовный Кодекс также включены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции», — говорит руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.
Представители районных администраций совместно с сотрудниками отделов полиции и общественниками еженедельно проводят рейды. В первую очередь проверяются те павильоны, на работу которых поступают жалобы горожан. В этом году только на территории Советского района проведено 87 рейдов. По их результатам снесено 137 незаконных временных сооружений, в том числе 16 — за незаконную торговлю алкоголем. Достаточно 2-х аналогичных нарушений, чтобы договор с предпринимателем был расторгнут, а павильон — демонтирован. В июле и августе в Советском районе снесено 7 павильонов, в которых выявлено данное нарушение.