В Советском районе снесли 16 павильонов за незаконную торговлю алкоголем

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Советском районе продолжается снос павильонов, владельцы которых нарушили правила продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска. В настоящий момент к сносу готовится павильон, расположенный на бульваре Солнечный, 5. Его владельцы неоднократно нарушали правила торговли спиртными напитками.

На работу павильонов в администрацию Советского района постоянно поступают жалобы от горожан на продажу алкогольной продукции, антисанитарное состояние, неухоженную прилегающую территорию и нарушение правил благоустройства. Только в 2017 году поступило более 360 таких обращений.

«Хочу предупредить всех предпринимателей о серьезном ужесточении федерального законодательства в части нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Кодексе об административных нарушениях значительно увеличены штрафы для юридических лиц, в Уголовный Кодекс также включены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции», — говорит руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.