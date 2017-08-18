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08:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Советском районе снесли 16 павильонов за незаконную торговлю алкоголем

К сносу готовится павильон, расположенный на бульваре Солнечный, 5.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Советском районе продолжается снос павильонов, владельцы которых нарушили правила продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска. В настоящий момент к сносу готовится павильон, расположенный на бульваре Солнечный, 5. Его владельцы неоднократно нарушали правила торговли спиртными напитками.

На работу павильонов в администрацию Советского района постоянно поступают жалобы от горожан на продажу алкогольной продукции, антисанитарное состояние, неухоженную прилегающую территорию и нарушение правил благоустройства. Только в 2017 году поступило более 360 таких обращений.

«Хочу предупредить всех предпринимателей о серьезном ужесточении федерального законодательства в части нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Кодексе об административных нарушениях значительно увеличены штрафы для юридических лиц, в Уголовный Кодекс также включены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции», — говорит руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

Представители районных администраций совместно с сотрудниками отделов полиции и общественниками еженедельно проводят рейды. В первую очередь проверяются те павильоны, на работу которых поступают жалобы горожан. В этом году только на территории Советского района проведено 87 рейдов. По их результатам снесено 137 незаконных временных сооружений, в том числе 16 — за незаконную торговлю алкоголем. Достаточно 2-х аналогичных нарушений, чтобы договор с предпринимателем был расторгнут, а павильон — демонтирован. В июле и августе в Советском районе снесено 7 павильонов, в которых выявлено данное нарушение.

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