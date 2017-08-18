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08:44 (мск), источник: Вести - Красноярск

КрУДор взыскал с подрядчика развязки у 4 моста более 16 млн. рублей

Краевое управление дорог взыскало с компании «Сибиряк» почти 16,5 млн. рублей.

Источник: Вести - Красноярск

Такое решение принял арбитражный суд края. КрУДор перечислил на строительство развязки у четвёртого моста аванс почти в 656 миллионов. Но вместо покупки бетона или щебня строители разместили эту сумму в банке и получили дивиденды в семь миллионов. Теперь придётся заплатить в два раза больше. «Сибиряк» с решением суда не согласен и может подать апелляцию.


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